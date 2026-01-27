La cantera del Unicaja participará en la prestigiosa Avance Global Cup

Una selección de jugadores en etapa formativa del Unicaja participará en uno de los torneos internacionales más relevantes del baloncesto base. La Avance Global Cup se celebrará del jueves 29 al sábado 31 de enero en las instalaciones de The Embassy, en Málaga, y reunirá a algunas de las principales academias y canteras del panorama mundial, como IMG Academy, NBA Academy Africa, Orangville Academy, Dubai Basketball o el propio club de Los Guindos.

El certamen, que por primera vez abandona San Diego para disputarse en suelo malagueño, contará con un total de diez equipos procedentes de distintos continentes. Además de centros de formación de referencia como IMG Academy (Estados Unidos), NBA Academy Africa o la canadiense Orangville Academy, también participarán canteras de clubes profesionales de primer nivel como el Unicaja, el Rytas Vilnius o el Dubai Basketball.

Plantilla del Unicaja

El Unicaja contará con una plantilla formada por Manolo Trujillo a los mandos, Adrián Santiago de entrenador ayudante y los siguientes jugadores de cantera: Daniel Sierra, Hugo Méndez, Alexandru Hategan, José Miguel Cazorla, Hugo Manzano, Antonio Martínez, Sergio Otero, Lucas Fernández, Eloy Suárez, Alfonso Rodríguez, Alonso de la Iglesia, Adolfo Nuño, Miguel Martínez, Roy Ikponmwosa, Manu Trujillo, Javier Valero, Matija Furundzic y Arturas Butajevas.

En la fase regular, el Unicaja se medirá a Orangville Academy (Canadá) y a NBA Academy Africa. Tras estos dos encuentros, el conjunto de Los Guindos disputará un tercer partido que determinará su posición final en el torneo. El debut llegará el jueves 29 a las 20.30 horas frente al combinado africano, mientras que el segundo compromiso será el viernes 30, a la misma hora, ante el equipo canadiense.

Rivales

Orangville Academy es uno de los centros de referencia del continente americano en la formación de jugadores en categorías cadete y júnior. De sus aulas han salido nombres como Jamal Murray, campeón de la NBA con los Denver Nuggets en 2023; Oshae Brissett, campeón con los Boston Celtics en 2024; o Lu Dort, campeón con los Oklahoma City Thunder en 2025. En el equipo canadiense destacan esta temporada los aleros Tim Ibukunoluwa y Sebastian Rogers, así como los bases Noah D’Acre y Jose Oeria.

El otro rival del Unicaja será la NBA Academy Africa, una institución fundada en 2017 con sede en Saly (Senegal), dedicada al desarrollo del talento del continente africano. De sus filas han salido jugadores elegidos en el Draft de la NBA como Ulrich Chomche, seleccionado por los Memphis Grizzlies en 2024, o Khaman Maluach, escogido en el puesto número 10 por los Houston Rockets en la última edición. También destaca Ibou Badji, con experiencia en la Liga Endesa tras militar en La Laguna Tenerife en el tramo final de la temporada 2024/25 y, anteriormente, disputar 22 partidos en la NBA con los Portland Trail Blazers.

Torneo de escaparate

La Avance Global Cup ha sido, en ediciones anteriores, escaparate de algunos de los mayores talentos del baloncesto internacional. Por ella han pasado jugadores como AJ Dybantsa, considerado uno de los mayores proyectos del baloncesto mundial y que, con apenas 18 años, está brillando en la NCAA con la Brigham Young University (BYU), donde promedia 23,6 puntos, 6,8 rebotes y 3,5 asistencias. También dejaron su huella los hermanos Cam y Cayden Boozer, actualmente en las filas de los Duke Blue Devils y firmes candidatos a salir en puestos del próximo Draft de la NBA. Los gemelos, hijos del exjugador y leyenda de la NBA Carlos Boozer, lideran a una de las universidades más laureadas del país, que presenta un balance de 18 victorias y una sola derrota y ocupa la quinta posición del ranking nacional.