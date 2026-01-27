Garbajosa explica detalles de la nueva competición europea entre NBA y FIBA en la que el Unicaja quiere ser protagonista

Jorge Garbajosa repasó este martes en El Larguero, junto a Manu Carreño y Marta Casas, la actualidad del baloncesto europeo y el proyecto conjunto entre NBA y FIBA para desarrollar una competición masculina de baloncesto en el continente. El presidente de FIBA Europa trató todos los temas sobre este ilusionante proyecto en el que el Unicaja quiere participar que pondrá en valor a las ligas nacionales, respetará el calendario de las selecciones con las Ventanas clasificatorias, defiende el modelo europeo del deporte premiando la meritocracia deportiva con acceso abierto en cuatro plazas (campeón de la Basketball Champions League y tres billetes en disputa para los campeones de las ligas nacionales en un torneo de final de temporada) y se disputará con normas FIBA.

Cuenta atrás para arrancar en 2027

NBA y FIBA han realizado una presentación de la competición a potenciales equipos, ciudades, inversores y patrocinadores en un evento con presentaciones de Adam Silver, comisionado de la NBA, Andreas Zagklis, secretario general de FIBA, y Jorge Garbajosa y con la participación de leyendas como Pau Gasol y Tony Parker. Ahora, ambas instituciones detallan el plan global con distintos partners que han manifestado su claro interés por formar parte del proyecto que arrancará en la temporada 2027-28.

El presidente de FIBA Europa abordó todas las cuestiones explicando nuevos detalles de la futura competición durante 30 minutos:

Sobre el inicio de la nueva competición

"Nosotros estamos hablando del año 27-28. Primero porque son los tiempos necesarios para hacer una competición como consideramos, tanto NBA como FIBA, que se requiere para poner una competición en marcha no es fácil, pero sobre todo tú podrías poner de una manera para sacarla adelante, una manera sólida y consistente, como es lo que pretendemos, y para eso nos hemos marcado un objetivo ambicioso, relativamente ambicioso, que es la 27-28. ¿Qué ocurre? Que poner una competición no es solo saber qué equipos van a participar, es desde cuestiones más técnicas, como quién lo va a arbitrar, hasta dónde se va a jugar, pabellones, modelo de negocio… Hay muchas cosas que trabajar por ello, un fair play financiero que creemos imprescindible, porque ahora mismo lo que hay es bastantes desajustes, llamémoslo así. Las reuniones fueron frenéticas tanto en Berlín como en Londres, pero lo bueno es que ya hay un plan de trabajo, el plan de trabajo es bien claro, hay una hoja de ruta".

La NBA Europa, cada día más cerca. / La Opinión

Sobre los equipos participantes

"A mí me gustaría, y yo sé que es lo más atractivo, tanto para los medios como sobre todo para el espectador o el radio oyente, quién va a jugar, quién no la va a jugar. No hemos llegado aún ahí. Estamos ya a punto, estamos hablando de un modelo, un modelo de competición. Y consideramos ese modelo es algo que no es solo para crear una gran competición, que lo es. Es para mejorar un ecosistema que creemos que está no suficientemente bien explotado".

¿Habrá clubes de Euroliga?

"Supongo que sí, no lo sé, no soy parte de la Euroliga. Nosotros estamos hablando del año 27-28. También va a haber una gran Basketball Champions League, y es una competición que este año está cumpliendo su décimo aniversario. El otro día presentamos la Final Four en Badalona, en uno de los pabellones y ciudades más icónicas de baloncesto de toda Europa. Europa es una competición en la que participan clubes de mucho respeto, como puede ser el propio Unicaja de Málaga, o Juventud de Badalona, Galatasaray, AEK de Atenas. Creo que hay una competición seria".

Sobre el crecimiento del baloncesto

"La sensación que hay ahora es que la Euroliga es una muy buena competición, pero que no está haciendo mejorar el ecosistema. Hay otros como FIBA, como FIBA Europa en este caso, que dirían que no podemos preocuparnos solo, también, pero no solo por el beneficio o por el interés de una serie de clubes, 13 clubes en concreto. Necesitamos que el baloncesto crezca en su globalidad".

Sobre poner en valor las ligas nacionales

"Las ligas nacionales es el pan nuestro de cada día. Y luego, si tú lo haces muy bien en tu liga, te mereces jugar en Europa. Pasa en fútbol, pasa en cualquier otra competición, cualquier otro deporte, menos en el nuestro. Entonces, el problema es que, para nosotros como FIBA, pretender que 13 clubes regulan cómo es el baloncesto en todo el mundo, es imposible de asumir. Y sobre todo porque, además, el baloncesto no es mejor que hace 25 años. No está generando más beneficios que hace 25 años".

Los equipos que se vinculen al proyecto, ¿jugarán la próxima temporada la BCL?

"Jugarían la temporada que viene en nuestras competiciones. (…) Yo intentaría, y sé que no es fácil, no hablar de clubes. Pero para mí el modelo es… Hay una gran pregunta. Si en una liga nacional, la liga holandesa, la liga ACB, la liga italiana, francesa, la turca, si tú ganas la competición y no tienes un premio, ¿para qué estamos jugando?"

La BCL, puente hacia NBA Europa. / BCL

Real Madrid

"El equipo X, el que sea, si firma con nosotros jugaría en el nuevo ecosistema de NBA FIBA. Yo estoy convencido que muchos grandes clubes van a decir que sí pronto a la NBA. Muchos grandes clubes. Entre ellos el Real Madrid. Es un grandísimo club. Todos los contratos, cuando tienes la cláusula de salida, son lo que son. Máximo respeto, por supuesto. Esta es una competición de baloncesto en Europa, con equipos europeos, los mejores equipos europeos. Es una competición de baloncesto europea con una explotación comercial a la americana, por decirlo de alguna manera. Aquí no van a venir a jugar los Oklahoma City Thunder, aquí van a jugar equipos griegos, equipos españoles, equipos turcos, equipos franceses, italianos…"

Sobre el modelo europeo del deporte con meritocracia deportiva

"Sí debo decirlo muy claramente, que nuestros compañeros de la liga americana de NBA han entendido mejor o han asumido mejor los valores del deporte de la UE y de Europa, que la actual Euroliga, ¿por qué? Y además son hechos, ¿eh? Nosotros consideramos, y la UE y Europa consideran que si tú lo haces bien en la liga nacional, necesitas clasificarte, te merece clasificarte para la europea. Eso hoy no pasa, en Euroliga no pasa".

Plazas fijas y acceso deportivo

"En este modelo habría 12 fijos. 12 fijos, pero había 4, y eso está en nuestro acuerdo con NBA… Eso hace que se respete mucho más el modelo de deporte europeo que el que existe ahora, que es si pagas juegas, si no pagas no juegas".

¿Opción de acuerdo con Euroliga?

"(…) Todo lo que no sea ir todos juntos nunca es bueno, pero es que ya no estamos juntos. O sea, tampoco es que sea romper el sistema porque el sistema ya está roto. Yo llevo casi tres años en el cargo. Antes de que yo llegara ya había negociaciones abiertas. Hemos estado lejísimos de un acuerdo, y muy muy muy muy cerquita de un acuerdo. Nosotros, a nuestros amigos de la NBA, les hemos pedido unas cuantas cosas, ¿no? Que es que las ligas participen, que las ligas, perdón, que las ligas clasifiquen a la competición de NBA a Europa, que se respete el calendario de selecciones nacionales, las famosas ventanas, que parece que por cuatro partidos se hunde el mundo y luego ampliamos dos equipos más la competición y no pasa nada, cosas mías, que se respete la legibilidad de los jugadores, hay que proteger al jugador de formación en cada país, a día de hoy la BCL lo hace, hay que respetar los condicionantes para ser jugador español, que tenga que haber un número de españoles en España, un número de franceses en Francia, de italianos en Italia, etcétera, etcétera.

La NBA Europa, cada vez más cerca de ser una realidad. / Sportico/Lorenzo Gordon

Entonces, nosotros no le hemos pedido cosas diferentes a la Euroliga. Le hemos pedido lo mismo que le hemos pedido a la NBA, que han aceptado, es lo mismo que le hemos pedido a la Liga en su momento, que viera una gran competición, grande, una segunda competición, como es la BCL, que clasifique, que dé acceso a las Ligas Nacionales. NBA ha dicho, vale, con la Liga no fue posible, esa es la realidad, llevamos tres años negociando y ha sido imposible llegar a un acuerdo, hemos hecho calendarios, y no exagero, a ocho años, a doce años, a dieciséis años, a veinte años, hemos hablado con las Ligas Nacionales, hemos hablado con el presidente de la ULEP, de la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto, el miembro de mi comité ejecutivo, o sea, estamos así, intentando buscar una solución global a esto, y no ha sido posible".

¿Cuántos equipos españoles habría con plaza fija?

"Más de dos, no. En primera ronda es complicado. Más de un mismo país. En primera ronda es complicado. Lo normal serían 2, 3, más lo veo complicado. Porque queremos que esta liga sea bastante capilar. Queremos que esté en mercados tradicionales, como España, como Francia, como Italia, Grecia, etc. Y también en mercados como Gran Bretaña. Pero esta es una liga con una virtud bastante importante. Es de generación de recursos y de crecimiento. Y esto lo explica muy bien nuestros amigos de la NBA. Es decir, tú, aunque no entres en primera ronda como franquicia NBA, si tú estás en Europa, tú puedes ser parte del ecosistema NBA. Con esas cuatro plazas que se van a ir. ¿Cómo? Simplemente, entre comillas, te lo tienes que ganar. Que es lo que se llama competición".

Reparto desigual actual en el modelo

"A día de hoy, (en Euroliga los equipos sin licencia A) tienes que pagar dinero para participar en la competición, o si no, no juegas, y tu reparto no es el mismo, por decirlo de alguna manera, ligera, que el que es accionista de la competición o el que es dueño de la competición. En ese momento, al menos, la competición nueva lo que te está diciendo es que, al menos, mientras tú estés en la competición, tú tienes los mismos derechos".