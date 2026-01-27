Luto en el baloncesto malagueño por el fallecimiento de José Cárdenas

Luto en el baloncesto malagueño por la repentina pérdida de José Cárdenas Ruiz a sus 54 años, canterano del Unicaja, miembro del equipo de veteranos y figura muy reconocida en el deporte local. "Hoy despedimos con tristeza a José Cárdenas, exjugador de la cantera y miembro del equipo de veteranos +50. Un fuerte abrazo a familiares y amigos. DEP", anunciaba el club en sus redes sociales.

El malagueño era jugador del equipo de veteranos +50 del Unicaja. Se formó durante cuatro años en las categorías inferiores de Los Guindos, pero no volvió a vestir la camiseta verde y morada hasta esta última década. Desde 2022 participaba en el Campeonato de Europa de Maxibaloncesto FIMBA y en todos los torneos posteriores en los que ha ido participando el Unicaja.

José Cárdenas, en un partido con el equipo de veteranos +50 del Unicaja. / La Opinión

José Cárdenas era un apasionado del baloncesto, pero su carrera profesional la desarrollaba como profesor de psicología en la Universidad de Málaga, además de contar con su propia consulta y de colaborar como psicólogo forense en los juzgados de la provincia, pero lo cierto es que nunca dejó de lado su deporte, compaginando varios equipos como entrenador en los últimos años.