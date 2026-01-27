Canterano
Luto en el baloncesto malagueño por el fallecimiento de José Cárdenas
Profesor de psicología en la UMA, había dedicado gran parte de su vida en la cantera del Unicaja y, posteriormente, en el equipo de veteranos +50
Luto en el baloncesto malagueño por la repentina pérdida de José Cárdenas Ruiz a sus 54 años, canterano del Unicaja, miembro del equipo de veteranos y figura muy reconocida en el deporte local. "Hoy despedimos con tristeza a José Cárdenas, exjugador de la cantera y miembro del equipo de veteranos +50. Un fuerte abrazo a familiares y amigos. DEP", anunciaba el club en sus redes sociales.
El malagueño era jugador del equipo de veteranos +50 del Unicaja. Se formó durante cuatro años en las categorías inferiores de Los Guindos, pero no volvió a vestir la camiseta verde y morada hasta esta última década. Desde 2022 participaba en el Campeonato de Europa de Maxibaloncesto FIMBA y en todos los torneos posteriores en los que ha ido participando el Unicaja.
José Cárdenas era un apasionado del baloncesto, pero su carrera profesional la desarrollaba como profesor de psicología en la Universidad de Málaga, además de contar con su propia consulta y de colaborar como psicólogo forense en los juzgados de la provincia, pero lo cierto es que nunca dejó de lado su deporte, compaginando varios equipos como entrenador en los últimos años.
