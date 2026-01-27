Nihad Djedovic, antes de visitar al Joventut de Badalona: “Cada partido europeo ya es como una final”

Antes de viajar este martes a Badalona, Nihad Djedovic habló para los medios oficiales del club, tras el entrenamiento del equipo verde y morado en el pabellón Martín Urbano. Por delante, un duelo frente al Joventut que va a ser “un partido difícil, como todos los de nuestro grupo, sobre todo porque es un equipo que está jugando en su casa aún mejor".

Partido exigente en Badalona

El exterior cajista cree que el Unicaja deberá hacer muchas cosas bien en el Olimpic para poder ganar el partido: "Tenemos que prepararnos y ser fieles a nuestro juego. Va a ser un equipo diferente al que nos encontramos aquí en Liga Endesa, porque va a jugar Ricky Rubio, y con él es otra dimensión. Así que debemos ser fieles a nuestro juego y prepararnos para hacer las cosas bien”.

Para el alero bosnio, este encuentro “es importante, ya que ahora cada partido es como una final y vale mucho. Además, en este grupo hay equipos muy serios. Vamos a enfrentarnos al Joventut como si fuera una final”, explicó Djedovic, antes de visitar la que será sede oficial de la Final Four del próximo mes de mayo.

Mantener el ritmo

Un aspecto muy importante para tratar de conseguir el triunfo, en palabras de Djedovic, es mantener el ritmo durante los 40 minutos de juego: “Estoy seguro de que nuestro ritmo no le viene bien a ningún equipo. Tenemos que ser fieles a nuestro juego, nuestro ritmo y adaptarlo todo a ello. Desde ahí vamos a tener muchas ventajas”.

Por último, el exterior balcánico, que atraviesa por un gran momento de forma, afirmó que se encuentra “física y mentalmente bien, eso es lo más importante. Y cuando llegue el partido, haré lo que el equipo necesite. Un día serían puntos, otro rebotes… da igual. Lo más importante es que el jugador conozca su posición en el equipo y yo la conozco perfectamente, sé lo que tengo que hacer, no me preocupo por los números”, explicó.

La cita es este miércoles, desde las 19 horas, en el Olimpic de Badalona, con las cámaras de RTVE Play y Teledeporte.