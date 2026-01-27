Novedades televisivas para el Joventut-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo de forma gratuita

La Basketball Champions League disputa esta semana la segunda jornada del Round of 16. Este miércoles, los verdes visitan el Olimpic de Badalona para jugarse allí el liderato de la clasificación contra el Joventut. Es el duelo directo entre los dos máximos favoritos de este Grupo K continental.

Vigente campeón contra anfitrión de la Final Four

El Unicaja defiende el título en esta Champions de la FIBA, de la que es bicampeón, tras ganar la Final Four de Belgrado 2024 y la de Atenas 2025. El equipo verde es uno de los máximos favoritos, pero el Joventut es otro gran aspirante al título este curso, sobre todo desde que se conoció que el Olimpic badalonés será la sede de la cita a 4 de mayo por el título europeo FIBA.

¿Cuándo se juega el Joventut-Unicaja?

El encuentro tendrá lugar este miércoles 28 de enero a las 19 horas en el Palau Olimpic. Un horario poco habitual que puede restar algo de afluencia de público a las gradas de la cancha de la Penya,

¿Dónde ver el Joventut-Unicaja?

Aquí hay una novedad. Los choques europeos del Unicaja se han visto esta temporada a través de Courtside 1891. La plataforma de streamings de la FIBA es la encargada de retransmitir los partidos de esta competición. Sin embargo, en esta ocasión, igual que ocurrió la semana pasada con el Unicaja-Wüzburg, el partido lo emitirá en directo RTVE Play y Teledeporte de manera exclusiva, por lo que no se podrá ver a través de Courtside.

En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha badalonesa.