Seis partidos antes de Valencia: el exigente camino del Unicaja previo a la Copa del Rey

El Unicaja ya mira de reojo a Valencia, al Roig Arena y a la defensa del título de Copa del Rey conquistado hace un año en Gran Canaria. Pero antes de que llegue la semana copera, el equipo de Ibon Navarro afronta un tramo de calendario tan exigente como decisivo. Seis partidos en apenas tres semanas, repartidos de forma milimétrica entre Liga Endesa y Basketball Champions League, que marcarán el pulso competitivo con el que los cajistas aterrizarán en la gran cita de febrero.

Tres partidos en casa y tres lejos del Carpena, con un denominador común: todos son importantes y, especialmente en Europa, el margen de error es mínimo. Y es que entramos en una fase de la competición FIBA en la que no se puede fallar en el intento de volver a estar luchando por el título en la Final Four del próximo mes de mayo en Badalona.

Joventut, prueba de fuego en la BCL

El primer examen llega este miércoles 28 en Badalona, ante el Joventut, en lo que será la jornada 2 del Round of 16 continental. No es un partido cualquiera. Está en juego el liderato del Grupo K de la BCL, un objetivo estratégico para el Unicaja de cara al cruce posterior. La Penya, siempre incómoda en su pista, será el termómetro ideal para medir el estado real del equipo. Un triunfo en el Olímpic supondría dar un golpe encima de la mesa en Europa y encarrilar la primera posición del grupo.

Baxi Manresa, arranque de la segunda vuelta de la Liga Endesa

Sin apenas tiempo para respirar, el Unicaja visitará Manresa el domingo 1 de febrero, en la jornada 18 de Liga Endesa, la primera de la segunda vuelta. El Nou Congost es sinónimo de intensidad máxima y ritmo alto, dos factores que históricamente han exigido la mejor versión de los malagueños. Un partido siempre incómodo, ideal para comprobar la solidez del equipo lejos de casa y su capacidad para mantener regularidad en la competición doméstica.

Chalon, en el Carpena, para cerrar bien la primera vuelta europea

Solo 48 horas después, el tercer partido de esta serie de seis será de nuevo en clave continental. El Carpena acogerá el duelo ante el Chalon de Francia, que servirá para cerrar la primera vuelta de la liguilla del Round of 16 de la BCL. En casa y ante su público, el Unicaja no puede permitirse tropiezos si quiere seguir construyendo su candidatura europea. Un partido que será clave para la suerte continental de los verde y morados.

MoraBanc Andorra, cuentas pendientes en Liga

El sábado 7 de febrero llega uno de los partidos marcados en rojo por el vestuario. El MoraBanc Andorra visita Málaga, ya sin el destituido Joan Plaza, con el recuerdo todavía reciente de la abultada derrota sufrida por el Unicaja en la primera vuelta en el Principado. Un resultado 98-74 que escoció y que convierte este choque en una oportunidad de reivindicación para la plantilla cajista.

Würzburg, una salida difícil a Alemania

El penúltimo compromiso antes de la Copa del Rey devuelve al Unicaja a la BCL, esta vez fuera de casa. Será el miércoles 11 de febrero en Würzburg, en la primera jornada de la segunda vuelta de la liguilla continental. Alemania nunca es una plaza sencilla y este partido puede ser determinante para definir el orden final del grupo.

Real Madrid en el Carpena, antesala de la Copa

Y como colofón, el domingo 15 de febrero, el Carpena se vestirá de gala para recibir al Real Madrid, siempre un partido especial y esta vez más por jugarse 4 días antes del cruce de cuartos de final de la Copa de Valencia. Un clásico moderno del baloncesto español que llegará marcado por ser justo antes de la gran cita del k.o en el Roig Arena. Más allá del resultado, será un test de máxima exigencia para medir el nivel real del Unicaja justo antes de viajar a Valencia.

Calendario exigente

En total, seis partidos, tres en casa y tres fuera, con una carga especial en los tres encuentros de la Basketball Champions League, que definirán buena parte del futuro europeo del equipo. El Unicaja se juega llegar a Valencia con confianza, con ritmo y con las ideas claras. El camino hacia la Copa tiene muchas piedras que habrá que superar.