Ibon Navarro: "El partido está en los 22 puntos tras pérdida del Joventut"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la derrota del Unicaja en la pista del Joventut por 71-66 en el Round of 16 de la Basketball Champions League. El técnico cajista señaló como claves los 22 puntos tras pérdida de la Penya, el 2/15 desde la larga distancia de los malagueños en la segunda mitad y el último triple de Cameron Hunt para dejar el triunfo en Badalona.

Balance

"Felicitar al Joventut por la victoria. Han jugado muy agresivo, con una defensa intensa, nos han obligado a jugar a 10 metros de la canasta. Creo que no es tanto los puntos en segunda oportunidad, sino las oportunidades que perdimos de correr y los 22 puntos tras pérdida. En un partido de 71 puntos, 22 es más del 30%, una de las claves. Por momentos, encontramos la forma de jugar contra ellos, la agresividad, la presión en defensa. En el último cuarto solo hemos anotado 1/8 y en el tercer cuarto 1/7, 2/15. Es muy difícil ganar a domicilio, además de los 22 puntos tras pérdida de ellos. Ahí está el partido".

Ganar sin triple

"Creo que 22 puntos tras pérdida es una bestialidad. Con 2/15 es muy difícil ganar fuera de casa. Hemos competido, hemos estado ahí. Ese triple de Cameron Hunt ha sido muy importante".

Motivación

"Creo que es un aliciente claro que puedan jugar la Final Four en Badalona, pero no creo que hayan estado más motivados que nosotros, que somos los campeones".