Vestuario
Ibon Navarro: "El partido está en los 22 puntos tras pérdida del Joventut"
El entrenador cajista también señaló el 2/15 en triples de su equipo en la segunda mitad después de haber empezado con buenos porcentajes
Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la derrota del Unicaja en la pista del Joventut por 71-66 en el Round of 16 de la Basketball Champions League. El técnico cajista señaló como claves los 22 puntos tras pérdida de la Penya, el 2/15 desde la larga distancia de los malagueños en la segunda mitad y el último triple de Cameron Hunt para dejar el triunfo en Badalona.
Balance
"Felicitar al Joventut por la victoria. Han jugado muy agresivo, con una defensa intensa, nos han obligado a jugar a 10 metros de la canasta. Creo que no es tanto los puntos en segunda oportunidad, sino las oportunidades que perdimos de correr y los 22 puntos tras pérdida. En un partido de 71 puntos, 22 es más del 30%, una de las claves. Por momentos, encontramos la forma de jugar contra ellos, la agresividad, la presión en defensa. En el último cuarto solo hemos anotado 1/8 y en el tercer cuarto 1/7, 2/15. Es muy difícil ganar a domicilio, además de los 22 puntos tras pérdida de ellos. Ahí está el partido".
Ganar sin triple
"Creo que 22 puntos tras pérdida es una bestialidad. Con 2/15 es muy difícil ganar fuera de casa. Hemos competido, hemos estado ahí. Ese triple de Cameron Hunt ha sido muy importante".
Motivación
"Creo que es un aliciente claro que puedan jugar la Final Four en Badalona, pero no creo que hayan estado más motivados que nosotros, que somos los campeones".
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- Novedades televisivas para el Joventut-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo de forma gratuita
- El restaurante de Málaga que abrió en plena Guerra Civil para dar de comer a sus vecinos: sirven los mejores callos de toda Andalucía
- Luto en el baloncesto malagueño por el fallecimiento de José Cárdenas
- El futuro tercer hospital de Málaga ya tiene nombre: se llamará Hospital Virgen de la Esperanza