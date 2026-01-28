Joventut-Unicaja: liderato y mucho más en juego en Badalona

Día clave para el Unicaja en Europa. El equipo cajista visita este miércoles el Olímpic de Badalona (19 horas/Teledeporte) para medir fuerzas con el Joventut, en un duelo continental en el que estará en juego el liderato del Grupo K del Round of 16 de la Champions del básket.

Parece un partido que, además, marcará el futuro inmediato de cajistas y verdinegros en la competición FIBA. Y es que estos 40 minutos se antojan decisivos para la suerte final del grupo.

Estamos solo en la jornada 2 de la liguilla, pero parece claro que cajistas y catalanes son los grandes favoritos para estar en el play off de cuartos. La cuestión es que solo el mejor de los dos, el que acabe campeón del grupo, podrá jugar el play off de cuartos de final con ventaja de campo. Y eso es una ventaja tan, tan, tan grande, que cualquier esfuerzo que hagan los de Ibon Navarro por conseguirlo parece poco respecto al premio que recibiría si acaba primero de este Grupo K continental.

Dos de los máximos favoritos

Esta BCL tiene mucho equipo con pedigrí. Esta el Galatasaray, el Alba Berlín, el AEK Atenas, La Laguna Tenerife, el Rytas Vilnius... Pero estaremos de acuerdo que Joventut y Unicaja son dos de los grandes favoritos para levantar el trofeo europeo el próximo mes de mayo. De hecho, estamos ante un partido entre dos equipos invictos este curso. 7 partidos jugados por Unicaja y Joventut, respectivamente, y 14 partidos ganados entre los dos. Brutal este dato.

Dominio estadístico

El conjunto que entrena Daniel Miret está siendo un auténtico rodillo que tiene su reflejo en las estadísticas. Los de Badalona son líderes en eficiencia (117,3 créditos, seguido del Unicaja, con 117,1); segundos en asistencias (24,1) y acierto en tiros libres (83,9%); terceros en tapones (4,6); cuartos en puntos (91,1), acierto en triples (40,6%) y rebotes (40,1); y quintos en acierto en tiros de campo (48,7%).

Plantilla muy larga

A nivel de jugadores, el equipo en Europa se mueve al son de Ricky Rubio. El mago de El Masnou promedia 14,2 puntos, 4,5 asistencias, 2 rebotes y 1,2 robos para 16,7 de eficiencia en apenas 17 minutos de juego. Le acompañan en la dirección un eficiente Ludde Hakanson (10,3 puntos, 3,3 asistencias) y el veterano Guillem Vives (4,4 puntos, 2,4 asistencias, 2 rebotes).

Daniel Miret habla con sus jugadores. / Álex Zea / LMA

En la línea exterior Cameron Hunt es el principal referente (14,3 puntos, 3,6 asistencias, 1,6 rebotes, 14 de eficiencia), bien complementado por los jóvenes Yannick Kraag (8,4 puntos, 6,6 rebotes, 14,9 de eficiencia), Henri Drell (8 puntos, 3,9 rebotes), Miguel Allen (2,7 puntos, 2,9 rebotes) y el veterano Adam Hanga (6,6 puntos, 3,4 rebotes).

Por dentro, el eterno Ante Tomic (9,6 puntos, 4,9 rebotes, 4,4 asistencias, 15,1 de eficiencia) es el principal faro de los catalanes, que añaden a su batería interior a Simon Birgander (6,2 puntos, 3,8 rebotes, 1,8 asistencias), Sam Dekker (7,4 puntos, 3,8 rebotes) y Michael Ruzic (9,7 puntos, 3,3 rebotes).

Horario poco habitual

Que nadie se despiste con el horario. El partido es a las 19 horas en el Olimpic de Badalona. Tiene pinta de que estamos ante un reto de máxima exigencia. No es una «final», pero lo parece. Si el objetivo es volver a Badalona en mayo para la Final Four, lo de este miércoles es un buen atajo.