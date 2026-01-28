Las notas del Unicaja en la jornada 2 del Round of 16 contra el Joventut

El Unicaja se ha complicado el liderato del Grupo K del Round of 16 después de perder en la pista del Joventut por 71-66. Necesitará ganar en el Carpena por más de seis puntos y vencer el resto de encuentros. Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro.

Kendrick Perry (6) Muy irregular en ritmo, dirección y concentración, superado a veces por el rival. Más pérdidas (6) que asistencias (5), además de 11 puntos (4/10 en el tiro). Tuvo un triple para empatar el partido a un minuto del final. 29:03 minutos en las piernas ante la lesión de Alberto.

Alberto Díaz (4) Pidió el cambio lesionado. Mientras estuvo en pista, superado por los bases de Joventut y sin darle el ritmo necesario al ataque cajista. 1/3 en triples.

Tyler Kalinoski (6) Esfuerzo vital para estar en la pista. Dentro de sus posibilidades físicas, buen partido. Se le notó falto de piernas y de frescura para encontrar tiros liberados. Bien en defensa.

Chris Duarte (7) Empezó muy enchufado con tres triples, pero le penalizaron de inmediato las faltas. Añadió a la cuenta tres tiros libres, tres rebotes y una asistencia. Solo 19 minutos (sin Alberto). Le sacó a bailar Hunt y le castigó para decidir el partido.

Chase Audige (6) Más incidencia que números: seis puntos y una asistencia. Se lo puso muy difícil a Hunt, elevó el nivel físico contra el perímetro del Joventut. Intentó hacer daño con sus penetraciones.

Nihad Djedovic (4) Nula incidencia en el partido, 0/3 en triples. Podría haber sido importante desde la generación, pero jugó solo 11 minutos.

Jonathan Barreiro (5) Se le nota algo lento después de la lesión de gemelo, también ha perdido acierto en el triple pese a meter el primero. Puso bien el cuerpo, 12:43 minutos solo.

James Webb III (6) Cinco puntos y siete rebotes. Errático en la anotación con solo 1/5 en tiros de campo. Necesita encontrar la regularidad en ataque porque le necesita el equipo para dar un paso adelante, que la prórroga ante el UCAM no sea casualidad.

Tyson Pérez (7) Estaba siendo el más regular hasta que falló una canasta que podía haberlo apretado todo al final. Ocho puntos y ocho rebotes, lástima ese 0/4 en triples. También mejoró la defensa de la puerta atrás después de sufrir. Terminó como '5'.

Emir Sulejmanovic (3) Parecía haber sacado la cabeza y ha vuelto a caer. Ni como '5' ni como '4'. Demasiado blando en defensa y en el rebote, sin confianza en su tiro, lento en defensa...

Olek Balcerowski (7) Director de orquesta desde la zona, seis asistencias, menos protagonista en el tiro. Mejoró su defensa sobre Tomic y todo lo que genera en el croata. Debe tener cuidado con el uso de las faltas porque es imprescindible, +17 en pista.