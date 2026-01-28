Máxima preocupación en el Unicaja por la lesión de Alberto Díaz. ¿Peligra la Copa del Rey?

La lesión de Alberto Díaz en el segundo cuarto del duelo europeo de este miércoles en Badalona contra el Joventut, es la otra mala noticia que deja el partido en clave cajista, además de la derrota de los de Ibon Navarro por 71-66 ante los verdinegros.

¿Peligra la Copa?

Alberto sintió molestias en la pierna y abandonó la pista antes del descanso, para no volver ya al parqué. Jon Cortaberría, fisioterapeuta del club de Los Guindos, le atendió en el banquillo, pero las primeras sensaciones no son buenas y salvo que haya un milagro, la lesión de Alberto Díaz le puede dejar fuera de la Copa del Rey de Valencia, para la que quedan ya solo tres semanas.

Pruebas médicas

Habrá que esperar este jueves al dictamen definitivo de los médicos, una vez se someta a las pertinentes pruebas, pero el propio Ibon Navarro ya dejó caer en la rueda de prensa posterior al partido en el Olimpic, que la lesión no tiene buena pinta: “Se ha lesionado. Hay que hacerle pruebas, pero pinta bastante mal”, afirmó el técnico cajista, bastante contrariado.