El Unicaja pierde con el Joventut y se complica la BCL (71-66)

Toca ir a contracorriente en Europa. Por primera vez en los últimos tres años, la BCL es un pequeño "problema" deportivo para el Unicaja. Los de Ibon Navarro perdieron este miércoles en su visita al Olimpic de Badalona ante el Joventut, que se afianza en el liderato de la clasificación del Grupo K del Round of 16, con ya solo 4 jornadas más para el corte previo al play off de cuartos de final. Derrota a la que hay que sumar una lesión de Alberto Díaz que no tiene buena pinta, a solo tres semanas de la Copa del Rey.

Ojo porque en una liguilla tan corta, este traspié en Badalona pesa como una losa. No tanto para el objetivo de estar entre los dos equipos que se clasifiquen para los cuartos, pero sí que acabar como campeón de grupo y tener ventaja de campo en el play off previo a la Final Four ya se convierte en un reto mayúsculo.

Más igualdad

El Unicaja ha dominado con puño de hierro la BCL las dos últimas temporadas. Ha sido el mejor equipo con diferencia. Pero ese estatus ya es historia para el bicampeón. ¿Puede repetir y ganar este curso la tercera Champions consecutiva? Por supuesto que sí, pero será sudando la gota gorda, sufriendo hasta el mismísimo límite y, sobre todo, mejorando mucho su actual baloncesto. Es evidente que la competición ha subido de nivel y que el Unicaja no es el que era. Y entre unas cosas y otras...

El Unicaja perdió en el Olimpic un partido que pudo ganar cualquiera. Hubo más emoción que buen baloncesto, pero es verdad que el Joventut jugó con más criterio los dos últimos minutos, en los que capturó un par de rebotes en el aro cajista que fueron claves para la suerte final del partido. El -5 final, al menos, da margen para arreglarlo todo en la última jornada de la liguilla, en el Carpena.

Duarte marca el ritmo

El Unicaja arrancó el partido con mucho acierto en su tiro exterior. Un triple de Barreiro y ¡¡tres!! de Chris Duarte colocaron a los verdes por delante, 6-12. Dos faltas personales del dominicano lo llevaron al banquillo con menos de 5 minutos jugados. Apretó la Penya en defensa y eso le permitió recuperarse en el marcador e incluso ponerse por delante, 14-12. Mucha intensidad y poco acierto durante esa fase del arranque del partido, con rotaciones continuas de ambos entrenadores. El frenesí de los 10 primeros minutos se cerró con dos de ventaja para la Penya: 21-19.

Volvió Duarte con 27-21 y el Unicaja sufriendo para sumar en ataque. Ibon Navarro paró el partido con la máxima ventaja del Joventut, 32-23, a 5.43 del descanso. Malos minutos del Unicaja, muy impreciso, perdiendo demasiados balones y sin ideas en ataque. La tercera de Duarte y una lesión en los isquios de Alberto Díaz ensombrecieron un esprint final de primera parte en la que los cajistas pudieron apretar el marcador: 39-34. Cinco abajo tras los primeros 20 minutos. Del mal, el menos.

Máxima igualdad

Mejoró el Unicaja su circulación de balón en el tercer cuarto. Hubo paciencia para encontrar buenos tiros y gracias a un 2+1 de Audige, el Unicaja recuperó el mando en el marcador, 47-48. Mucho mejor el Unicaja en ese tramo del partido.

Birgander se echó al equipo a la espalda. Hizo daño el sueco en la pintura y el marcador volvió a girar hacia el lado verdinegro, aunque con ventajas mínimas. Todo quedó pendiente para los 10 últimos minutos, 55-53.

Pegó un acelerón la Penya, con 5 de ventaja, 62-57. En ese ida y vuelta, el Unicaja volvió a ponerse por delante, 62-63. Hunt hizo 5 puntos seguidos que hicieron muchísimo daño. El partido estaba en un cara o cruz. Cada ataque fue una pequeña guerra. Se escaparon un par de rebotes en defensa y el partido acabó con 71-66. Derrota, pero ese -5 puede ser positivo al final de la liguilla. Ojalá.

Noticias relacionadas

Manresa, próxima estación

Después del traspié continental, el Unicaja volverá a Cataluña el próximo fin de semana. El domingo toca visitar al mediodía al Baxi Manresa en una de esas canchas siempre complicadas, duras y que exigirá una muy buena versión cajista para poder arrancar la segunda vuelta liguera con buena cara. Toca resetear ahora, aparcar la aventura de la Champions y activar el chip ACB.