¿Qué alternativas tiene Ibon Navarro para la lesión de Alberto Díaz?: ¿Cambiar roles? ¿Fichar? ¿Manu Trujillo? ¿Melwin Pantzar?...

La lesión de Alberto Díaz, producida este miércoles en Badalona durante el partido de la Basketball Champions League ante el Joventut, obliga al Unicaja a reajustar su hoja de ruta en un momento clave de la temporada. El capitán es una pieza estructural en el equipo de Ibon Navarro, no solo por su dirección, sino por su impacto defensivo, su lectura del juego y su liderazgo emocional dentro y fuera de la cancha. Su ausencia abre un escenario nuevo que el cuerpo técnico ya empieza a dibujar.

La opción más lógica y natural pasa por una reorganización del juego exterior, sin movimientos traumáticos ni decisiones precipitadas. El Unicaja confía en los recursos que ya tiene en casa, sobre todo por el momento de la temporada en el que estamos y que invita a cambiar lo menos posible lo ya construido.

Kendrick Perry, más minutos y más peso

El gran impacto de la lesión recaerá en la figura de Kendrick Perry, que tendrá que asumir más minutos en pista y una mayor responsabilidad en la dirección del equipo. El internacional montenegrino es ahora el único base puro de la plantilla y su liderazgo será clave. La cuestión para Ibon Navarro será gestionar su carga en un calendario exigente, evitando riesgos innecesarios a medio plazo.

Chase Audige como base, una alternativa "lógica"

Chase Audige emerge como una de las soluciones principales al problema de la baja del base malagueño. El jugador jamaicano no es un director de juego, pero puede desenvolverse puntualmente en esa posición y está llamado ahora a dar un paso adelante y convertirse en el sustituto natural de Kendrick Perry, cuando el base titular necesite descanso. Audige no es un base puro, pero sí un exterior con capacidad para subir el balón, defender con intensidad y generar juego para sus compañeros, lo que permitiría mantener la estructura del equipo sin alterar en exceso los automatismos, aunque el juego exterior sí deberá variar algunos de sus actuales roles.

Nihad Djedovic, experiencia para "ayudar"

Otra alternativa es la de Nihad Djedović. El bosnio, que en su primera etapa como profesional actuó como base, puede ayudar puntualmente en la organización, aportar criterio y experiencia en situaciones de juego más controlado. No se trata de una reconversión permanente, sino de una solución táctica para dar oxígeno a Perry y al propio Audige en determinados momentos.

Manu Trujillo, la mejor opción en la cantera

También aparece sobre la mesa la opción de acudir a la cantera. Manu Trujillo, un habitual en el trabajo del primer equipo cajista, tendrá ahora mayor peso en los entrenamientos y, quizás, en algunas convocatorias. Su aportación puede ser válida como ayuda puntual, aportando energía y minutos muy concretos, pero no parece una alternativa real como opción única y continuada para cubrir la baja del capitán en un calendario cargado de partidos de máxima exigencia en la Liga, en la Copa y en la BCL.

Melwin Pantzar, opción imposible

En el capítulo de nombres propios, está descartado Melwin Pantzar. El base sueco, propiedad del Unicaja, se encuentra cedido en el Surne Bilbao Basket y no puede reincorporarse hasta que finalice la temporada, por lo que no es una solución a corto plazo. Sería un recambio ideal, pero contractualmente hablando es una opción imposible.

Acudir al mercado, otra posibilidad irreal

Nunca se puede descartar acudir al mercado porque como los rectores cajistas dicen: ellos "siempre" están en mercado. Pero tampoco parece viable la opción de fichar un base a estas alturas y por una lesión que afortunadamente "solo" es de 3-4 semanas. El club no quiere acudir a un mercado que, en este momento de la temporada, ofrece pocas garantías. Además, el Unicaja tiene ocupadas sus dos plazas de extracomunitario, lo que obligaría a buscar un jugador nacional, comunitario o cotonú.

Una solución colectiva mejor que individual

Contando todo el abanico de opciones que hay encima de la mesa, la respuesta a la lesión de Alberto Díaz parece más enfocada a lo que hay en casa que a lo que pueda venir de fuera. Ibon Navarro parece que optará por ajustar piezas, redistribuir roles y reforzar la identidad de un equipo que ha demostrado saber competir ante la adversidad.

El Unicaja pierde a su capitán, pero no va a perder su rumbo. La clave estará en cómo el grupo asimile la ausencia y en la capacidad del entrenador para convertir un problema en una oportunidad de crecimiento para los demás. La conclusión es clara: no hay buen mercado y la apuesta pasa por confiar en la plantilla actual.