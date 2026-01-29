Capitán del Unicaja
Este es el parte médico de la lesión de Alberto Díaz
El base malagueño estará al menos 3 semanas de baja, por lo que su participación en la Copa del Rey de Valencia está casi descartada
Alberto Díaz sufrió este miércoles una lesión en el partido de BCL en la pista del Joventut. A la llegada del equipo a Málaga este mediodía del jueves se le ha realizado una resonancia magnética en Hospital Quirónsalud Málaga que ha mostrado una lesión muscular que le va a tener de baja entre 3 y 4 semanas. Dentro de que es una mala noticia, tanto jugador como club han respirado con cierto alivio ya que en un principio parecía que la gravedad de la lesión era mayor y por tanto, el tiempo de baja podría haber sido más prolongado.
Problema en los isquios
El base malagueño sintió un dolor en su pierna izquierda en el transcurso del segundo cuarto del partido continental contra la Penya. Las pruebas han dictaminado que sufre una lesión isquiotibial.
Calendario complicado
La evolución de la lesión va a determinar el tiempo de baja aunque se estima entre 3 y 4 semanas, por lo que se perderá los próximos partidos y será muy complicado que pueda estar disponible para la Copa del Rey de Valencia. Hay que tener en cuenta que el Unicaja se está jugando su futuro europeo en la BCL, por lo que la ausencia de Alberto Díaz llega en un momento realmente clave de la temporada. Quedan 5 partidos antes de los cuartos de final de la Copa del Rey del próximo día 19 de febrero, contra el Real Madrid.
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón
- Novedades televisivas para el Joventut-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo de forma gratuita
- Luto en el baloncesto malagueño por el fallecimiento de José Cárdenas