Este es el parte médico de la lesión de Alberto Díaz

Alberto Díaz sufrió este miércoles una lesión en el partido de BCL en la pista del Joventut. A la llegada del equipo a Málaga este mediodía del jueves se le ha realizado una resonancia magnética en Hospital Quirónsalud Málaga que ha mostrado una lesión muscular que le va a tener de baja entre 3 y 4 semanas. Dentro de que es una mala noticia, tanto jugador como club han respirado con cierto alivio ya que en un principio parecía que la gravedad de la lesión era mayor y por tanto, el tiempo de baja podría haber sido más prolongado.

Problema en los isquios

El base malagueño sintió un dolor en su pierna izquierda en el transcurso del segundo cuarto del partido continental contra la Penya. Las pruebas han dictaminado que sufre una lesión isquiotibial.

Calendario complicado

La evolución de la lesión va a determinar el tiempo de baja aunque se estima entre 3 y 4 semanas, por lo que se perderá los próximos partidos y será muy complicado que pueda estar disponible para la Copa del Rey de Valencia. Hay que tener en cuenta que el Unicaja se está jugando su futuro europeo en la BCL, por lo que la ausencia de Alberto Díaz llega en un momento realmente clave de la temporada. Quedan 5 partidos antes de los cuartos de final de la Copa del Rey del próximo día 19 de febrero, contra el Real Madrid.