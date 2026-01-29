Racha de victorias
El Unicaja pierde en Europa 328 días después
La derrota 71-66 en Badalona este miércoles pone fin a una racha de 14 victorias consecutivas en la Basketball Champions League
El Unicaja dijo adiós este miércoles a una gran racha de victorias en la máxima competición del baloncesto FIBA. El conjunto malagueño cayó por 71-66 en la pista del Joventut de Badalona, en la segunda jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League (BCL), poniendo fin a una impresionante serie de 328 días sin conocer la derrota en competición continental. Casi un año exacto de dominio europeo que se frenó en el Olímpic verdinegro.
Estambul, última derrota
El equipo de Ibon Navarro no perdía un partido europeo desde el 5 de marzo de 2025, en choque correspondiente a la tercera jornada de la segunda fase de la BCL del pasado curso. Su verdugo en aquella ocasión fue el Galatasaray, que superó a los de Ibon Navarro por un ajustado 86-84. Desde entonces, el equipo verde y morado había encadenado 14 victorias consecutivas, una cifra que refleja la regularidad, el poderío y la contundencia de un proyecto que se ha convertido en el gran dominador de esta competición en las últimas temporadas.
14 victorias seguidas
De esos 14 partidos ganados consecutivos que arrancaron tras la derrota en Turquía, siete llegaron en la recta final de la pasada temporada, una campaña inolvidable que culminó con la victoria cajista en la Final Four de Atenas y la conquista del título continental, precisamente ganando en la finalísima al propio Galatasaray. A esa racha triunfal se sumaron otras siete victorias más seguidas en el presente curso: las seis de la fase de grupos inicial y la lograda la semana pasada en el Martín Carpena frente al Würzburg alemán, en la jornada inaugural de este Round of 16.
Badalona, punto final
Este miércoles estuvo muy cerca la victoria 15, pero el Joventut, sólido en casa y más acertado en los momentos decisivos, supo castigar los errores cajistas y defender con éxito su ventaja en un partido muy físico y de máxima exigencia. La derrota rompe la imbatibilidad del Unicaja en Europa y también complica el panorama inmediato del grupo K para los verde y morados.
Futuro complicado
Con este resultado, el Joventut se coloca líder con dos victorias, obligando al Unicaja a ir ahora a remolque en la clasificación. Aun así, el margen de maniobra sigue siendo amplio. Las opciones de acabar entre los dos primeros del grupo y lograr el billete para los cuartos de final permanecen intactas, siempre que el equipo mantenga su fiabilidad habitual en el Carpena y sea capaz de sumar algo fuera de casa. Lo que está más cuesta arriba es acabar como campeón del grupo, lo que le daría ventaja de campo en el próximo play off de cuartos de final.
Elan Chalon, para volver a empezar
El próximo martes, el Unicaja recibe en Málaga al Elan Chalon francés, en un encuentro de enorme importancia en el que los verdes no pueden fallar. El objetivo es claro: volver a la senda del triunfo y empezar a construir una nueva racha que refuerce la candidatura cajista para seguir reinando en Europa. Si algo ha demostrado este Unicaja es que sabe levantarse y competir cuando llegan los contratiempos.
La derrota en Badalona cierra un ciclo extraordinario, pero no altera el fondo del mensaje: el campeón sigue vivo, con ambición intacta y con el firme propósito de seguir haciendo historia en la BCL y luchar por un título que podría ser el tercero consecutivo.
