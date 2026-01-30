Liga Endesa
Todo lo que hay que saber del Baxi Manresa-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo
Los de Ibon Navarro visitan este domingo al equipo catalán con el objetivo de comenzar con buen pie la segunda vuelta liguera
El Unicaja juega este fin de semana la primera jornada de la segunda vuelta de la Fase Regular de la Liga Endesa. Los verdes visitan este fin de semana el exigente Nou Congost del Baxi Manresa. Un equipo y un pabellón que históricamente no se le han dado nada bien a los verdes.
Sin Tillie ni Alberto Díaz
Ibon Navarro no podrá contar en Manresa ni con Killian Tillie, lesionado en la rodilla; ni con Alberto Díaz, que estará varias semanas fuera de las pistas por su lesión en los isquiotibiales; ni con el lesionado de larga duración David Kravish. Tres bajas importantes para afrontar un partido que se prevé muy duro.
Horario del Baxi Manresa-Unicaja
El encuentro contra el equipo del Bages se jugará este domingo, a partir de las 12.00 horas, en el Pabellón Nou Congost.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Diego Ocampo se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB.
Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también aparecerán las declaraciones de los protagonistas.
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Avisos rojos sin incidencias graves: Málaga exigirá a la Aemet mayor precisión en las alertas por lluvia
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, revela lo que más le gusta hacer en Málaga cada vez que la visita: “Es fascinante”
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón