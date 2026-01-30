Todo lo que hay que saber del Baxi Manresa-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo

El Unicaja juega este fin de semana la primera jornada de la segunda vuelta de la Fase Regular de la Liga Endesa. Los verdes visitan este fin de semana el exigente Nou Congost del Baxi Manresa. Un equipo y un pabellón que históricamente no se le han dado nada bien a los verdes.

Sin Tillie ni Alberto Díaz

Ibon Navarro no podrá contar en Manresa ni con Killian Tillie, lesionado en la rodilla; ni con Alberto Díaz, que estará varias semanas fuera de las pistas por su lesión en los isquiotibiales; ni con el lesionado de larga duración David Kravish. Tres bajas importantes para afrontar un partido que se prevé muy duro.

Horario del Baxi Manresa-Unicaja

El encuentro contra el equipo del Bages se jugará este domingo, a partir de las 12.00 horas, en el Pabellón Nou Congost.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Diego Ocampo se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB.

