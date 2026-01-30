Ibon Navarro: “El Baxi Manresa nos va a demandar mucha energía, concentración y actividad”

Ibon Navarro habló este viernes en la previa de la visita del Unicaja a la cancha del Baxi Manresa (domingo, 12 horas). El técnico del equipo cajista destacó la intensidad y la capacidad competitiva del Baxi Manresa, especialmente cuando juega en casa. “Es un equipo que juega con muchísima energía, sobre todo en su pista”, señaló el técnico del Unicaja, quien puso en valor la manera en la que el conjunto catalán ha sabido sobreponerse a los problemas físicos sufridos durante la temporada. “Han tenido la capacidad de superar muchas lesiones, con muchos jugadores jóvenes y con la llegada de Eli Brooks. Son capaces de competir y de ganar partidos tanto en Liga Endesa como en Eurocup. Me parece admirable”, afirmó.

Rival en buen momento

Navarro también se refirió a varios nombres propios del rival, destacando el momento de forma de Retin Obasohan. “Hay jugadores que están en un muy buen momento, como Retin Obasohan, que está con muchísima confianza”, explicó, antes de subrayar el trabajo colectivo que hay detrás del equipo manresano. “Más allá de eso, hay muchísima gente que trabaja por y para el equipo y que les ayuda a competir”.

Sobre el estado del Unicaja, el entrenador indicó que será importante valorar cómo llega el equipo al partido del domingo, consciente de la exigencia que espera. “Va a ser un partido que nos va a demandar muchísima energía, muchísima concentración y mucha actividad”, advirtió. En ese sentido, recordó el desgaste del último encuentro disputado este pasado miércoles en Badalona. “El del miércoles fue un partido duro para nosotros, en el que cometimos errores poco habituales”, admitió.

Ibon Navarro habló este viernes en la pista del pabellón José María Martín Urbano. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Alberto Díaz y Killian Tillie, bajas

En cuanto a la situación de la plantilla, el técnico confirmó la baja de un jugador clave como es Alberto Díaz: “tenemos que afrontar el partido de Manresa sin un jugador muy importante”, explicó. Sobre Killian Tillie, fue claro: “Todavía no está disponible, sigue teniendo la rodilla bastante mal y tendremos que esperar algunos días más”.

De este modo, el equipo solo contará con Kendrick Perry, además de los encajes que se puedan realizar con otros jugadores. “Solo tendremos a Kendrick y los ajustes que podamos hacer con Manu Trujillo y con algún otro jugador. Estamos un poco fastidiados, pero tenemos que animarnos”

Preguntado por el canterano Trujillo, Navarro se mostró prudente pero abierto a su participación. “A ver si nos puede ayudar como nos ayuda siempre a entrenar y que esté preparado por si nos puede echar una mano en los partidos”, apuntó.

Momento clave de la temporada

Por último, el entrenador del Unicaja reflexionó sobre el momento de la temporada y la dificultad de exigir un paso adelante inmediato a algunos jugadores. “Siempre digo que los partidos de Liga Endesa entre el final de la primera vuelta y la Copa del Rey son muy importantes, porque marcan mucho lo que va a pasar después”, recordó. No obstante, reconoció que el contexto actual no es el más adecuado para realizar ajustes profundos. “No estamos ahora mismo en un momento en el que podamos hacerlo. Tenemos dos partidos de BCL que son absolutamente claves y estos próximos cuatro partidos son muy importantes para seguir bien posicionados en la liga y pelear por pasar a la siguiente fase de la Champions”, concluyó.