Ibon Navarro confirma que el Unicaja está en mercado: "Necesitamos un refuerzo que nos ayude lo antes posible, pero no estamos para elegir"

Ibon Navarro compareció este viernes ante los medios, esta vez en el pabellón de Los Guindos, por estar el Martín Carpena ocupado para un evento. El técnico cajista pasó revista a la actualidad de su equipo, marcado por la lesión de Alberto Díaz que le hace ser baja para las próximas semanas.

El entrenador del Unicaja confirmó que el club busca un sustituto para el base, lesionado en los isquios en el partido entre semana en la cancha del Joventut correspondiente a la segunda jornada del Round of 16 de la BCL.

Se busca fichaje

"Siempre digo que los partidos de Liga que hay entre el final de la primera vuelta y la Copa del Rey son muy importantes porque marcan mucho lo que va a pasar después. Nosotros los hemos utilizado otras veces para justar ciertas cosas, pero ahora no podemos hacerlo. Tenemos dos partidos de BCL que son absolutamente claves y necesitamos un refuerzo. No vamos a encontrar alguien como Alberto, pero es una posición complicada y corremos el riesgo de cargar a Perry de minutos y esfuerzos y que nos encontremos con un panorama mucho peor".

Mercado complicado

"No estamos para elegir. Tenemos que intentar que sea alguien que nos pueda ayudar lo antes posible. No puede ser norteamericano. Tiene que ser lo mejor que haya en el mercado teniendo en cuenta que no se puede elegir porque hay jugadores que te van a pedir no venir con un contrato temporal, querrán más tiempo... Es un momento bastante complicado y no habrá mucho margen para escoger".

Ausencia de Alberto Díaz

"La baja de Alberto es muy importante para nosotros. A nivel deportivo y a nivel humano y de grupo. Estamos un poco fastidiados, pero tenemos que animarnos porque nos vienen cuatro partidos contra Manresa, Chalon, Andorra y Wurzburg que son muy importantes para nuestras opciones para entrar en el play off de la Liga Endesa y para seguir adelante en la Basketball Champions League".

Manu Trujillo, en Manresa

"A ver si nos puede ayudar Manu, como siempre, a entrenar y que esté preparado también por si nos tiene que echar una mano en los partidos".