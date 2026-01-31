BAXI Manresa-Unicaja: Prueba de orgullo y resistencia

Reto mayúsculo el que afronta el Unicaja este domingo (12.00 horas/DAZN) en la pista del BAXI Manresa, baloncestística y moralmente. Ha sido una semana dura en lo emocional por la derrota contra el Joventut en lo que se asumía como una final por el primer puesto del Grupo K en el Round of 16 de la BCL y, no menos importante, la lesión de Alberto Díaz y casi el adiós a la Copa del Rey. Pues la Liga Endesa ha marcado el inicio de la segunda vuelta para los cajistas en el Nou Congost.

El equipo saldó la clasificación a la cita con el Roig Arena con un balance de 11-6 desde la sexta posición. Parece que ha pasado un mundo, pero no queda tan lejos la prórroga y la remontada final para ganarle al UCAM Murcia en el Carpena. El sorteo de la Copa del Rey con el Real Madrid como rival, el encuentro en Badalona, el regreso al mercado de fichajes... Demasiados estímulos que no pueden desviar el foco de la complejidad del duelo de este domingo.

Killian Tillie sigue al margen por unas molestias en la rodilla. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Problemas en el Unicaja

No va a estar Killian Tillie, aún con molestias en su rodilla, ni Alberto Díaz, apartado entre tres y cuatro semanas por una lesión en los isquiotibiales. No es la primera ocasión que el Unicaja se tiene que enfrentar a la baja de su capitán en los últimos años, pero pocas veces había sido tan estructural su incidencia como el vacío que deja porque, a falta de que se anuncie el sustituto lo antes posible, Kendrick Perry se ha quedado solo en la dirección de juego.

Por eso, este partido también es cuestión de orgullo. El estadounidense de pasaporte montenegrino ya llega cargado de minutos y necesitará la contribución de sus compañeros para tapar una de los grandes debes de este curso: la generación de juego. Chase Audige, Chris Duarte o Nihad Djedovic están llamados a dar un paso adelante en esa faceta. Los tres pueden jugar como ‘1’, con la ayuda puntual de Manu Trujillo, y van a tener que multiplicarse, como mínimo, este domingo.

Haber jugado contra UCAM y Joventut de forma consecutiva también ha dejado el foco en otros jugadores, llamados a subir su rendimiento en esta fase de la temporada. Emir Sulejmanovic y Augustine Rubit son dos de los nombres más señalados, a la espera de que otros como Jonathan Barreiro y Tyler Kalinoski dejen atrás las lesiones que les han ido lastrando en las últimas semanas.

Rival

En el otro lado de la moneda, un BAXI Manresa que viene al alza en este primer mes de 2026 con seis victorias y tres derrotas entre ACB y Eurocup. Precisamente, esta misma semana han asegurado la clasificación a los octavos en el Viejo Continente y el próximo avance pasa por mejorar ese balance de 7-10 que les hace partir en la segunda vuelta desde la 13ª posición.

Al menos, Diego Ocampo parece ir aligerando la enfermería. Dani Pérez ha estado ausente desde inicio de diciembre y ya es duda ante Unicaja, al igual que Agustín Ubal y Eli Brooks. Hugo Benitez es el único descarte asegurado. Se agarrarán los del Bages a una versión espectacular de Retin Obasohan y a la historia más reciente después de endosarle a los malagueños un sonrojante 109-69.

Segunda vuelta

Así que este es el panorama que se le presenta al Unicaja. Horas muy importantes las que vive Juanma Rodríguez en los despachos, pero mientras hay que superar en la cancha esta difícil prueba que le va a presentar el BAXI Manresa en el Nou Congost. La BCL o la Copa son objetivos más inmediatos, pero comienza la carrera de fondo que supone la segunda vuelta de la ACB por el play off.