Rival
El Unicaja vuelve a Manresa con doble amenaza: la historia y Retin Obasohan
El equipo cajista visita al BAXI Manresa en el Nou Congost, donde recibió el pasado curso un durísimo 109-69, con una versión del belga que promedia 19.33 puntos en 2026
El Unicaja, centrado ahora mismo en el mercado de fichajes y en el sustituto de Alberto Díaz, tiene la difícil tarea de visitar este domingo una de las pistas con peor recuerdo en los últimos años. El Nou Congost del BAXI Manresa, donde el equipo de Diego Ocampo le endosó el pasado curso un 109-69, la peor victoria de la 'era Ibon Navarro' y de la historia de Los Guindos bajo la denominación actual.
La historia
Aquel día, el equipo cajista comparecía en el Bages como líder de la Liga Endesa en la jornada 5 y con un bagaje de 14 victorias consecutivas después de conquistar la primera Copa Intercontinental y también la primera Supercopa Endesa. Sin embargo, todo aquello se esfumó con el correctivo sin paliativos que el BAXI Manresa otorgó negando por completo a aquel equipo, aún con las figuras de Carter, Taylor, Osetkowski y sin Alberto Díaz, como ocurrirá este domingo.
El Unicaja resistió durante el primer cuarto, ya por debajo del marcado, y fue en el segundo cuando la diferencia ya alcanzó los 20 minutos, marcado por un nefasto porcentaje en triples. El Manresa corrió todo lo que pudo, defendió con energía, atacó con velocidad... Una experiencia que debe servir para no confiarse este fin de semana en el inicio de la segunda vuelta de la temporada regular de la ACB.
El mejor Retin Obasohan
La historia no es la única amenaza con la que los malagueños se desplazan hasta tierras catalanas. Precisamente, va a ser un hombre de perímetro el que va a complicarle las cosas al Unicaja y a su defensa. Retin Obasohan es el líder de la línea exterior del Manresa después de promediar 19.33 puntos en los nueve partidos que ha disputado en 2026, cuatro en Eurocup y cinco en Liga Endesa.
Anotó seis puntos frente al Valencia Basket y todo lo demás supera la decena: 23 (Bàsquet Girona), 18 (Aris), 32 (Río Breogán), 20 (Bahçesehir), 13 (Baskonia), 11 (Neptunas), 22 (MoraBanc Andorra) y 29 (Cluj Napoca). Números que le han brindado al equipo un balance de seis victorias y tres derrotas mientras también se reconstruía ante las bajas de Dani Pérez y Hugo Benitez en la dirección de juego.
Segunda vuelta
El reto es importante, baloncestística y moralmente. La Basketball Champions League y la Copa del Rey son más inmediatas en el horizonte, pero también comienza la carrera de fondo por colocarse de cara al play off por el título de la Liga Endesa. Por el momento, sin Alberto Díaz y ya veremos con quién.
