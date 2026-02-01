Clasificación: El Unicaja empata con la tercera plaza del Barça

Buen fin de semana para el Unicaja. La victoria frente al BAXI Manresa y el resultado de otros rivales permiten a los malagueños situarse en la quinta plaza de la Liga Endesa, aunque empatados con el Barça en esa tercera posición. El balance 12-6 al inicio de la segunda vuelta, con cuatro victorias consecutivas, ha situado a los malagueños en la zona alta.

Liderato y play off

Real Madrid (16-2), rival cajista en la Copa del Rey, y Valencia Basket (14-4) continúan con la marcha triunfal en las dos primeras posiciones. Los blancos y los 'taronjas' superaron con mucha ventaja al Casademont Zaragoza y al Hiopos Lleida, respectivamente.

Se ha presentado una bonita e inesperada lucha por esa tercera plaza. Barça, UCAM Murcia -superando a los de Xavi Pascual en el gran partido de la jornada- y Unicaja empatan con un balance de 12-6. Se han quedado los malagueños perjudicados por un average inferior al de sus rivales.

Desde ahí, hay cuatro equipos separados por un solo triunfo: Baskonia (11-6) aún con un partido que recuperar, La Laguna Tenerife (11-7) imponiéndose este domingo a los de Paolo Galbiati, Joventut (10-8) y Surne Bilbao (10-8). Los de Melwin Pantzar suman cinco triunfos consecutivos, el último ante la Penya, y se han colocado en esa batalla del play off.

Zona media

El Bàsquet Girona, décimo (9-9), lidera el otro vagón por delante de Río Breogán (8-10), Lleida (8-10), BAXI Manresa (7-11), Gran Canaria (6-11), Casademont Zaragoza (6-12) y MoraBanc Andorra (5-13). Los de Jaka Lakovic y los de Jesús Ramírez siguen de caída libre, mientras que los de el Principado se impusieron a los canarios en el estreno de Zan Tabak, campeón como jugador del Unicaja de la Copa de 2005, en el banquillo tricolor.

El excajista Zan Tabak se estrenó con victoria en el banquillo del MoraBanc Andorra. / ACBPhoto

Descenso

El descenso vivió otro fin de semana negro con las derrotas del Recoletas Salud San Pablo Burgos (3-15) y del Covirán Granada (1-17). La diferencia con la permanencia es de dos victorias después del triunfo del Andorra.

Próximo fin de semana

Hay que recordar que el próximo domingo está marcado por ese Dreamland Gran Canaria-Baskonia, decisivo para los emparejamientos de la Copa del Rey. Muy atento también el UCAM Murcia. Si ganan los vitorianos, los cruces serán Barça-UCAM Murcia y Baskonia-La Laguna Tenerife. Si pierde, serán Barça-Baskonia y UCAM Murcia-La Laguna Tenerife. También se jugarán en la jornada 19 San Pablo Burgos-Tenerife, Unicaja-MoraBanc Andorra, Río Breogán-UCAM Murcia, Hiopos Lleida-BAXI Manresa, Joventut-Valencia Basket, Real Madrid-Covirán Granada y Barça-Bàsquet Girona.