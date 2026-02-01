Ibon Navarro: “El esfuerzo para poder ganar ha sido muy grande”

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, subrayó "el esfuerzo para poder ganar" que en Manresa han tenido que realizar sus jugadores. "Ha sido muy grande en la situación en la que estamos", alegó. Destacó los últimos minutos del tercer cuarto y los primeros del último, como fundamentales en el triunfo.

"Todos sabemos lo díficil que es jugar aquí, ya no te digo ganar. Hemos estado bien, con momentos mejores y otros peores, lo normal en un partido", amplió. Así quiso matizar también que la segunda parte a nivel de control y de juego deteminaron la suerte definitiva del choque en un pista complicada durante estos últimos años.

Perry, estelar

El BAXI Manresa sucumbió por 92-98, con todo el protagonismo como base para Kendrick Perry, a raíz de la baja por lesión de Alberto Díaz. Sus 17 puntos y 8 asistencias arrojaron 28 de valoración (MVP). "Es una victoria muy importante para nosotros. Tengo que felicitar al equipo", insistió no sin olvidar las dos bajas tempranas de un Perry esta vez insustituible.

"Los mejores momentos del Manresa no han coincidido con los peores nuestros, con lo cual hemos podido aguantar esas embestidas que siempre tienen ellos en casa", argumentó por otra parte. Sobre esos decisivos últimos instantes del tercer cuarto expresó que fueron claves para recuperar confianza.

"Son cuatro minutos, cuando Diego pide tiempo muerto, salimos, metemos dos tiros libres, encajamos un 5-0. Pedimos tiempo, salimos y vuelven a meterse en el partido. Siempre tienes que estar esperando que el BAXI Manresa vuelva al partido, sobre todo cuando juegan en su casa", confesó.