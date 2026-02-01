Kendrick Perry, mejor jugador de la jornada 18 de la Liga Endesa

El Unicaja ha colocado a uno de sus jugadores en ese galardón de mejor jugador de la jornada 18 de la Liga Endesa. Kendrick Perry, protagonista absoluto de la victoria frente al BAXI Manresa, ha quedado designado como la figura más destacada del fin de semana. Este es el segundo reconocimiento que recibe en su carrera en la Liga Endesa, tras el logrado en la Jornada 20 de la temporada 2022-23.

Sobresaliente en Manresa

La actuación del estadounidense de pasaporte montenegrino fue superlativa en el Nou Congost: 17 puntos (1/4 en tiros de 2, 4/8 en triples y 3/3 desde el tiro libre), cinco rebotes, ocho asistencias, dos pérdidas, dos recuperaciones y siete faltas recibidas para 28 de valoración. Líder absoluto en un partido que debía rendir para hacerse aún más notable ante la baja de Alberto Díaz.

Si sus números son ya espectaculares, la importancia que ha tenido Perry va mucho más allá. Cometió dos faltas en solo 47 segundas y resistió para dirigir al equipo a la perfección. Tuvo acciones decisivas, pero se encargó de culminar el partido con un triple por encima de Kaodirinchi Akobundu con una envergadura de 2.23 metros cuando más caliente estaba el partido.

Imagen del triple de Perry sobre Akobundu. / ACBPhoto

Termómetro del Unicaja

En términos estadísticos, es su mejor partido desde que se coronó MVP en la Copa del Rey de 2025 en aquella final estratosférica frente al Real Madrid. No estaba siendo la temporada más regular del estadounidense de pasaporte montenegrino, pero actuaciones como esta recuerdan del impacto que tiene Kendrick Perry en el equipo, termómetro del Unicaja y líder sobre la cancha. Retos importantes tiene por delante, ahora acompañado por su amigo Justin Cobbs en la dirección.