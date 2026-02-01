Fichaje
El tuit premonitorio de Justin Cobbs: de la admiración por Ibon Navarro a fichar por el Unicaja
"Lo que has hecho con este equipo es extraordinario. Más gente debería hablar", reconocía el estadounidense en sus redes sociales el 6 de noviembre de 2024 y ahora jugará en Los Guindos hasta final de temporada
Justin Cobbs ha sido el protagonista de este domingo en clave Unicaja, pese a la victoria frente al BAXI Manresa en el Nou Congost. El estadounidense de pasaporte montenegrino ya está en Málaga para pasar este lunes el reconocimiento médico y, una vez lo confirmen las pruebas, ponerse a las órdenes de Ibon Navarro, un entrenador y un equipo sobre el que ya ha mostrado su admiración en redes sociales.
"Entrenador Ibon Navarro, lo que has hecho con este Unicaja es extraordinario. Más gente debería hablar de este equipo. Uno de los mejores que no ha estado en la Euroliga. Con mi hermano Kendrick Perry al mando". Este mensaje lo escribió el 6 de noviembre de 2024, después de ganar el conjunto malagueño por 56-108 al Aliaga Petkimspor en tierras turcas.
De la admiración al fichaje
El estadounidense ya jugaba por entonces en la liga otomana y siguió de cerca al que era uno de los rivales del Mersin Sports Club. Además, el Unicaja venía también de ganar mes y medio atrás la Copa Intercontinental y también la Supercopa Endesa tras derrotar al Real Madrid en la final. Por lo que la admiración era absoluta... y merecida.
Aquel día, Cobbs mostró sus respetos por el club de Los Guindos y ahora ha sido el club de Los Guindos el que recurre a él hasta final de temporada. Tiene la misión de ocupar el puesto de Alberto Díaz durante la lesión del malagueño y, muy importante, llevar el timón del grupo en estas semanas primordiales en las que juegan el Round of 16 de la Basketball Champions League y la Copa del Rey.
Bienvenida de Perry
Llegará a un vestuario con algunas caras conocidas, como la de Nihad Djedovic después del Bayern de Múnich, y en el que volverá a coincidir con su "hermano" Perry, que también le ha dado la bienvenida en redes sociales. Con la ausencia del capitán, los dos estadounidenses de pasaporte montenegrino ocuparán la dirección de juego del equipo. Ambos jugaron en el Buducnost VOLI Podgorica, guardan muy buena relación desde entonces y serán los encargados de hacer disfrutar al Martín Carpena.
