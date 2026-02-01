El Unicaja hace oficial el principio de acuerdo con Justin Cobbs

Después de la victoria frente al BAXI Manresa este domingo, la cuarta seguida en Liga Endesa, el Unicaja ya ha hecho oficial el principio de acuerdo para que Justin Cobbs se una a las filas de Los Guindos. Lo hará hasta final de temporada y será una pieza esencial estas semanas para sumar una nueva pieza que sustituya a Alberto Díaz, lesionado entre tres y cuatro semanas de los isquiotibiales.

El estadounidense de pasaporte montenegrino queda a expensas de superar este mismo lunes el reconocimiento médico en Hospital Quirónsalud Málaga. Una vez las pruebas confirmen la disponibilidad, Cobbs se tendrá que poner de inmediato a las órdenes de Ibon Navarro. El objetivo es que pueda participar este martes en el encuentro de la Basketball Champions League contra el Elan Chalon.

Carrera en Europa

Formado en Minnesota y California, Cobbs ha sido todo un trotamundos en el baloncesto europeo. VEF Riga, Skylines Frankfurt, Istanbul BBSK, Bayern de Múnich, Gravelines-Dunkerque o Le Mans son los equipos que militó al principio de su carrera en el Viejo Continente. A partir del curso 2018/19, en el Cedevita Zagreb, empezó a tomar regularidad en sus equipos. Pasó tres temporadas en el Buducnost VOLI Podgorica, se marchó un año a Japón y regresó de nuevo a Zagreb y dos temporadas más en Turquía con el Mersin Sports Club.

De hecho, el equipo de Ibon Navarro sabe lo que es enfrentarse a Justin Cobbs esta misma temporada después de compartir grupo en la fase inicial. Tuvo un paso muy tímido por el Carpena con cuatro puntos (2/3 en tiros de 2 y 0/1 en triples) y tres asistencias, mientras que dejó 11 puntos (4/4 en tiros libres, 2/4 en tiros de 2 y 1/2 en triples), un rebote y dos asistencias en tierras turcas.

Justin Cobbs visitó esta temporada al Unicaja con el Mersin Sports Club. / BCL

Perry y Cobbs, otra vez juntos

La buena noticia para el Unicaja es que va a tener una nueva pareja de bases que ya se conoce. Kendrick Perry y Cobbs coincidieron en el tramo final de la temporada 2021/22 en el Buducnost VOLI Podgorica. Allí, no se repartieron el juego, sino que compartieron pista prácticamente todo el tiempo y ahora llevarán el timón del equipo de Ibon Navarro. Aunque no fue el único cajista con el que ya ha compartido vestuario. También coincidió con Nihad Djedovic en el Bayern de Múnich 2015/16.