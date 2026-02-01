El Unicaja ya tiene al sustituto de Alberto Díaz: Justin Cobbs

El Unicaja ya tiene al sustituto de Alberto Díaz. Juanma Rodríguez e Ibon Navarro han sondeado un complejo mercado de bases, sabiendo además que la incorporación no iba a ser de futuro, y el elegido ha sido Justin Cobbs. El estadounidense de pasaporte montenegrino, de 34 años, llegará al equipo verde y morado para reforzar el puesto de base ante la baja del capitán con el Round of 16 y la Copa del Rey en el horizonte más inmediato, tal y como anunció el periodista Chema de Lucas.

No ha sido un mercado sencillo el que ha afrontado la dirección deportiva. Ya avisó el técnico vitoriano que no estaban en condiciones de elegir y ha sido, precisamente, la Basketball Champions League la que les ha ofrecido la ventana de oportunidad. Han salido muchos nombres desde el jueves, otros tantos ofrecimientos sobre la mesa, pero la realidad ha colocado al estadounidense en el centro de la diana.

Carrera en Europa

Formado en Minnesota y California, Cobbs ha sido todo un trotamundos en el baloncesto europeo. VEF Riga, Skylines Frankfurt, Istanbul BBSK, Bayern de Múnich, Gravelines-Dunkerque o Le Mans son los equipos que militó al principio de su carrera en el Viejo Continente. A partir del curso 2018/19, en el Cedevita Zagreb, empezó a tomar regularidad en sus equipos. Pasó tres temporadas en el Buducnost VOLI Podgorica, se marchó un año a Japón y regresó de nuevo a Zagreb y dos temporadas más en Turquía con el Mersin Sports Club.

Rendimiento inmediato en la BCL

El Unicaja necesitaba una figura lo antes posible para afrontar con garantías el Round of 16 de la BCL y la tiene con el estadounidense de pasaporte montenegrino. Estaba promediando 9.9 puntos, 1.1 rebotes y 3.1 asistencias hasta que Le Mans eliminó al conjunto turco a principios de enero en el play-in de la competición continental.

De hecho, el equipo de Ibon Navarro sabe lo que es enfrentarse a Justin Cobbs esta misma temporada después de compartir grupo en la fase inicial. Tuvo un paso muy tímido por el Carpena con cuatro puntos (2/3 en tiros de 2 y 0/1 en triples) y tres asistencias, mientras que dejó 11 puntos (4/4 en tiros libres, 2/4 en tiros de 2 y 1/2 en triples), un rebote y dos asistencias en tierras turcas.

Perry y Cobbs, otra vez juntos

La buena noticia para el Unicaja es que va a tener una nueva pareja de bases que ya se conoce. Kendrick Perry y Cobbs coincidieron en el tramo final de la temporada 2021/22 en el Buducnost VOLI Podgorica. Allí, no se repartieron el juego, sino que compartieron pista prácticamente todo el tiempo y ahora llevarán el timón del equipo de Ibon Navarro. Aunque no fue el único cajista con el que ya ha compartido vestuario. También coincidió con Nihad Djedovic en el Bayern de Múnich 2015/16.

Perry suma con Justin Cobbs un relevo en la dirección. / Álex Zea

El objetivo del club es que el nuevo base pueda estar disponible para el partido de este martes en la Basketball Champions League. Encuentro fundamental en el Martín Carpena para cerrar la primera vuelta de la liguilla con 2-1 y seguir aspirando a esa primera plaza que ocupa el Joventut.