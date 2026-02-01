El Unicaja sale vivo de la red del BAXI Manresa (92-98)

Victoria importantísima del Unicaja en el manicomio del BAXI Manresa (92-98). Sin Alberto Díaz y sin Killian Tillie, tocado el vestuario por esa última derrota de la BCL, el equipo de Ibon Navarro recuperó la gran versión de jugadores vitales para empezar ganando la segunda vuelta de la Liga Endesa. No es baladí y mucho menos hacerlo en una pista durísima como la del Nou Congost.

Es un triunfo notable el de los malagueños porque coloca en la clasificación el 12-6 con la cuarta seguida en la competición doméstica. Por ejemplo, ya le saca dos al Joventut. Recuperar a jugadores en este camino hacia la Copa también resulta fundamental y puede volver el cuerpo técnico con noticias positivas.

Director Perry

Estaba por ver quién iba a heredar la generación de Alberto Díaz, a la espera de Justin Cobbs aterrice en Málaga. Hubo un pequeño momento de pánico después de que Kendrick Perry tardara 43 segundos en cometer dos faltas. Salió Manu Trujillo durante cuatro minutos en esa primera rotación, pero fue carne de cañón para la defensa rival. A partir de ahí, Chris Duarte asumió el puesto de director con acierto.

Encontró Ibon Navarro un núcleo con acierto. Encuentro colosal del base estadounidense de pasaporte montenegrino: 17 puntos, cinco rebotes, ocho asistencias, dos pérdidas, dos recuperaciones y 28 de valoración. Duarte (17 puntos y tres rebotes), Olek Balcerowski (17 puntos) o los 11 puntos de Tyler Kalinoski y James Webb III sacaron la cabeza en el Unicaja para salir airosos del Nou Congost.

El manicomio de Manresa

El Unicaja apretó el acelerador con una contribución muy coral. Kalinoski, Balcerowski, Audige, Duarte... Esa buena defensa ante el BAXI Manresa permitió a los malagueños poder correr. Lo paró Diego Ocampo con un 10-19 y tuvo que reaccionar de inmediato Ibon Navarro (18-19). Los locales subieron líneas, 'ahogaron' a Trujillo y desarbolaron el ataque malagueño para meter un 12-0 de parcial. Tuvo que aparecer Perry para colocar el 22-22 con un triple.

Se aferraba el Unicaja a Balcerowski y a su base para resistir a los golpes del Manresa. El problema es que, incluso con Perry, ya había frustración. Sin él... La red que había conformado Ocampo en su ataque estaba maniatando la defensa cajista. Fue entrando Duarte poco a poco, desesperado con el arbitraje, y un buen momento de Webb III acercó a los verdes al 41-38, después de un 39-31. Encontró un camino el equipo para marcharse al descanso con 46-43.

Salió con otro espíritu el conjunto de Ibon Navarro. Era otro partido con Perry en la pista. Enchufó Kalinoski, cerró el rebote defensivo Tyson Pérez y dos triples de Barreiro y Audige devolvieron la ventaja al Unicaja (55-60). Lo paró Ocampo. Ahora había que evitar que se repitiese lo del primer cuarto. No quería Duarte, líder ofensivo por momentos, pero es que el Manresa llegó a recortar la distancia hasta dos veces para acabar el tercer período con un 72-74.

Retin Obasohan puso en problemas al Unicaja. / ACBPhoto

Sentencia final

Nuevo esprint de salida, 72-81, a ver si era el definitivo. También mejoraba la vida con Djedovic en pista. El parcial estaba siendo de 2-15 para el Unicaja, +14 en el marcador. Un mate de Kaodirinchi Akobundu y nada más para los locales. Se quedaron los malagueños con Audige como manejador y de vuelta al 79-88. Se fueron eliminados Balcerowski y Sulejmanovic.

Del 74-86 y un tiempo muerto de Ocampo al 88-90. Demasiadas complicaciones cuando el equipo lo tenía hecho. Sumó Perry dos tiros libres. Recortó Obasohan con uno más. Machacó Webb III, anotó Oriola y decidió un triple espectacular de Perry ante la defensa de Kaodirinchi (92-98).

Elan Chalon, próximo rival

El Unicaja no puede despistarse porque el martes tiene otro reto mayúsculo en la Basketball Champions League: la tercera jornada del Round of 16 contra el Elan Chalon. El equipo malagueño necesita de la mejor versión del Martín Carpena para amarrar el segundo triunfo de la liguilla y seguir aspirando a esa primera plaza que ocupa el Joventut por el momento.