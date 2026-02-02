Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Elan Chalon, jornada tres del Round of 16

El Unicaja vuelve esta semana a la Basketball Champions League con un único objetivo: ganar al Elan Chalon. Si ya es primordial ganar todos los partidos como local en Europa, este Round of 16 lo ha convertido en prácticamente obligatorio para mantener viva la lucha por esa primera plaza. Abrirá el fuego el Wurzburg Baskets-Joventut y el equipo cajista podrá saber al segundo cuarto lo que ha hecho su gran rival.

Todos los focos van a apuntar a Justin Cobbs. El objetivo del club es que pueda jugar ya en Europa porque necesita adaptarse cuanto antes a sus nuevos compañeros. No hay tiempo de entrenamientos y habrá que hacerlo en la pista con muchos partidos de por medio. La buena noticia es que conoce perfectamente la competición -viene del Mersin Sports Club- y parece un encaje asequible el suyo.

Horario

El encuentro correspondiente a la jornada tres del Round of 16 tendrá lugar este martes 3 de febrero, a las 20.30 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Es fundamental el apoyo de la 'marea verde' porque está en juego gran parte del futuro en Europa y las aspiraciones tienen que pasar por esa primera plaza.

¿Dónde ver el Unicaja-Elan Chalon?

Teledeporte y RTVE Play volverán a retransmitir al Unicaja por tercera semana consecutiva en exclusiva. Lo que quiere decir que no se podrán seguir en la plataforma de Courtside, habitual en la primera fase de grupos, pero de la que hay que prescindir en estos momentos después de que la cadena pública española se haya hecho con los derechos. Por ejemplo, no se puede ver en Teledeporte el Joventut contra el Wurzburg Baskets, pero sí que habrá que recurrir a Courtside.

En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha cajista