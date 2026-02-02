Justin Cobbs inicia su proceso de adaptación exprés al Unicaja

Justin Cobbs ya es a todos los efectos jugador del Unicaja. Este lunes pasó el reconocimiento en Quirónsalud Málaga e inmediatamente se ha puesto a las órdenes de Ibon Navarro porque no hay ni un solo segundo que perder. Todos los focos están puestos en que se integre lo antes posible porque este martes, ante el Elan Chalon, ya podría asumir responsabilidades desde el puesto de base.

Las pruebas médicas han confirmado que el estadounidense de pasaporte montenegrino llega a Málaga en perfecto estado físico. Viene de jugar en el Mersin Sports Club y su carrera le trae ahora hasta la Liga Endesa donde debutará a sus 34 años -35 en marzo-. Hizo una pretemporada con el Baskonia, pero será este sábado, frente al MoraBanc Andorra, cuando conozca los entresijos del baloncesto español.

Entrenamiento antes de la BCL

Antes viene la Basketball Champions League que bien conoce. Estuvo compitiendo con el equipo turco esta temporada hasta el play-in, donde le eliminó el Le Mans. Ahora avanza al Round of 16 con la camiseta del Unicaja y con el inmenso reto de ser importante desde el día uno porque la preocupación del club de Los Guindos para acometer la operación no era ni la ACB ni la Copa, sino el futuro en Europa tras el tropiezo frente al Joventut.

Este lunes conoció a sus nuevos compañeros en el entrenamiento previo al partido. Junto a su inseparable amigo Kendrick Perry, con quien ya coincidió en el Buducnost VOLI Podgorica, ha empezado a reconocer los primeros detalles del plan de Ibon Navarro. Los suficientes para que este martes pueda tener una incidencia notable en el juego.

Justin Cobbs tuvo este lunes su primer entrenamiento con el Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Adaptación exprés

Ese es el principal hándicap con el que llega. Tanto Augustine Rubit como Chase Audige tuvieron algún partido de la fase de grupos, ya con el primer puesto asegurado, para acoplarse al equipo. Cobbs tendrá que hacerlo a marchas forzadas, mientras el Unicaja necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la BCL y con el deseo de sumar sensaciones de cara a la Copa del Rey.

Al menos, Juanma Rodríguez se ha movido con inmediatez para que el equipo no se resienta sin la presencia de Alberto Díaz las próximas semanas. Elan Chalon, MoraBanc Andorra, Wurzburg Baskets y Real Madrid son los cuatro enfrentamientos de los que dispone el estadounidense antes de la Copa del Rey haga acto de aparición con los cuartos de final frente a, precisamente, los de Sergio Scariolo.