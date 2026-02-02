Jugador del Elan Chalon
Nate Darling, el talento canadiense del Elan Chalon que amenaza al Unicaja
El exterior del equipo francés es uno de los jugadores más importantes del próximo rival del Unicaja en la Basketball Champions League, este martes en el Palacio Martín Carpena
El Unicaja tiene este martes un partido decisivo en Europa. Llega al Martín Carpena el Elan Chalon de Francia, un equipo físico y coral, en el que destaca la figura de Nate Darling. El exterior canadiense, nacido en Halifax, es el eje sobre el que gira el baloncesto del conjunto francés, su principal foco ofensivo y el jugador que explica, casi por sí solo, los picos de rendimiento del equipo. Cuando Darling aparece, Chalon crece. Cuando se le apaga, el equipo pierde filo.
Un anotador muy completo
Darling es el prototipo de exterior moderno: anota de muchas maneras y desde casi cualquier situación. Puede generar su propio tiro tras bote, castigar desde el perímetro tras bloqueo directo o finalizar cerca del aro si encuentra ventaja. Su mecánica rápida y su confianza le permiten asumir tiros complicados, especialmente cuando el partido entra en momentos de intercambio. Ahí se siente cómodo. Ahí suele decidir. No tiene un físico poderoso, pero sabe jugar muy bien con su cuerpo.
El pick and roll como hábitat natural
Tácticamente, Darling se mueve como pez en el agua en el pick and roll central. Chalon le busca constantemente en este tipo de situaciones para que lea la defensa: si el rival pasa por detrás, castiga desde fuera; si cambia, ataca el emparejamiento; si llega la ayuda, descarga para el tirador abierto. No es un base, pero sí un generador. Su lectura del juego ha mejorado y cada vez castiga más cuando recibe dos defensores.
Carácter y liderazgo ofensivo
Más allá del talento, Darling asume galones. No se esconde en los finales. Quiere el balón, pide aclarados y acepta la responsabilidad cuando el partido se decide. Ese carácter competitivo le ha convertido en el referente emocional del equipo. Su defensa será, sin duda, uno de los grandes retos del Unicaja este martes.
Sus límites: defensa y toma de riesgos
Como muchos anotadores de volumen, Darling también tiene puntos débiles. Defensivamente, es irregular, sufre ante jugadores físicos y puede desconectarse lejos del balón. Además, su confianza le lleva en ocasiones a forzar tiros o asumir decisiones arriesgadas cuando el equipo necesitaría pausa. Ahí es donde los rivales encuentran margen para castigarle, obligándole a trabajar atrás y sacándole del foco ofensivo.
La lectura desde Unicaja
Para Unicaja, frenar a Darling no significa solo defender su tiro. Significa negarle ritmo, cansarle y obligarle a soltar el balón. Defenderle con contactos constantes, cambiarle defensores y no permitirle encadenar dos acciones positivas seguidas será clave. Si Darling entra en racha, Elan Chalon se transforma. Y el Unicaja, tras la derrota de Badalona la semana pasada, no puede fallar este martes contra los franceses.
- Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS
- Lidl abre hoy su nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga con 38 empleos y una inversión de 3,6 millones
- El Unicaja ya tiene al sustituto de Alberto Díaz: Justin Cobbs
- El PSOE denuncia el 'grave deterioro' del asfaltado de la MA-21 en Málaga, con baches que ponen en peligro a los usuarios
- Recuperación de los embalses de Málaga: todos superan el 50% de su capacidad tras las últimas lluvias
- Así es la taberna más antigua de Málaga, con los mejores 'pajaretes' y 180 años de historia: es el favorito de los famosos y parada imprescindible de los malagueños
- Exigen responsabilidades por la salida del ferry de Melilla a Málaga pese al temporal
- Hallado con vida un senderista tras pasar la noche a -4º y vientos de 120 km/h en la Sierra de las Nieves