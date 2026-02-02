El Unicaja ofrece a sus abonados más fieles un descuento en la renovación de la temporada 26/27

El Unicaja quiere premiar a sus abonados más fieles. No está siendo la temporada con más espectadores en el Martín Carpena -aún no se ha llenado el pabellón en ninguno de los encuentros, tampoco contra el Barça- y el incentivo que pone en marcha el club de Los Guindos desde este martes puede hacer que las gradas se vean algo más pobladas en los partidos que hay por delante esta temporada.

Todos aquellos abonados que acudan a todos los partidos que restan de curso, tanto en la Liga Endesa como también en la Basketball Champions League, tendrán un 10% de descuento en la renovación de su carné de la próxima campaña. No vendrá sola esa rebaja porque se sumará al precio reducido que tienen los abonados renovados cada temporada con respecto a los nuevos.

Unicaja-Elan Chalon

El primer partido en el que se pone en marcha esta oferta es el de este martes, donde el Unicaja recibe al Elan Chalon. El encuentro es imprescindible en esa carrera por alcanzar la primera plaza del Grupo K de la BCL. Ahora mismo, la ocupa el Joventut y sacar las victorias del Martín Carpena es obligatorio para mantener la lucha viva, a la espera también del tropiezo de otros rivales.

Cesión del abono

¿Qué ocurre si un abonado no puede ir a algún partido? El club recuerda que mantiene abierta la opción de poder ceder la entrada a través del perfil de cada usuario en la página web. De esta manera, el aficionado se asegura que su abono tenga más posibilidades de utilizarse y sume así la asistencia para su 10% de descuento la siguiente temporada.

Se trata de un buen incentivo para que las gradas se llenen en esta segunda mitad de la temporada. Tiene mucho en juego el equipo, segundo en el Grupo K de la BCL y empatado con la tercera plaza de la Liga Endesa, y necesita del mejor rendimiento de su afición para seguir aspirando a lo más alto en las competiciones. El Unicaja es mucho más fuerte cuando la 'marea verde' aprieta.