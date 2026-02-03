Juanma Rodríguez y las lesiones: "Tiene que servir de aprendizaje, ir al mercado ya es un martirio"

Juanma Rodríguez compareció en la presentación de Justin Cobbs, nuevo jugador del Unicaja. Valoró positivamente la incorporación del base estadounidense de pasaporte montenegrino, aunque dejó un mensaje para el futuro acerca de las lesiones y los recambios: "Esto tiene que ser un aprendizaje en cosas, también de autocrítica. Ir al mercado ya es un martirio, durante el verano hay más opciones".

El director deportivo del Unicaja valoró la incorporación de Cobbs: "Cuando supimos el alcance de Alberto, decidimos traer a alguien. Aunque el pronóstico fue 'mejor' de lo que podíamos pensar, también vimos el número de partidos y teníamos que traer a alguien lo antes posible. Al final, dentro de las diferentes opciones, tampoco existían muchas, podía encajar dentro del perfil. Contento de traer a un jugador con esta experiencia, conoce a parte del vestuario y del staff. No es fácil venir a un equipo como el nuestro y tener rendimiento inmediato".

¿Plantilla de 15?

Es el tercer fichaje a mitad de temporada, forzados por la salida de Castañeda y las lesiones de Kravish y Alberto. Y es algo en lo que el club ya piensa: "Esto tiene que ser un aprendizaje, también autocrítica. Vemos el nuevo escenario con cuatro equipos más en Euroliga, la NBA Europa con 16 equipos... Ir al mercado en enero de 2028 va a ser un martirio. Lo es ya, imaginaros entonces. Durante verano hay muchísimas más opciones. Lo trabajaremos con el club, con el Consejo de Administración por el presupuesto y con el entrenador para la gestión del grupo".

Justin Cobbs será la gran novedad del Unicaja ante el Elan Chalon. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Es indudable que "las cosas, hablando de lesiones, han sido muy diferentes", pero también Juanma Rodríguez quiso reconocer el trabajo del equipo con tantos contratiempos: "Estoy muy contento de cómo va el equipo. Habíamos tenido un nivel de acierto/rendimiento al 100%, lo que no es habitual, y otro nivel de lesiones al 95% que tampoco es normal. Estamos haciendo un trabajo fantástico. Hemos incorporado a tres jugadores, se ha marchado uno y el equipo compite muy bien. Trabajamos a un nivel muy bueno. El equipo necesita más tiempo, trabajo, intentar meter a Rubit, Audige y Cobbs en la idea que queremos tener. Estoy más que satisfecho con cómo venimos trabajando".

Precisamente, el que se va a perder entre y cuatro semanas es Alberto Díaz por una lesión en los isquiotibiales. "Tiene una importancia de mucho más peso por esas salidas, por cómo él está jugando, estaba haciendo una grandísima temporada. Tenemos que vivir con ello". Pese a que el diagnóstico es "mejor" de lo esperado, su presencia en la Copa del Rey se antoja difilísima, pero el papel de capitán es inquebrantable, ya lo demostró viajando a Manresa para estar con el equipo.

¿Un base por Audige?

Lo cierto es que el club ya pudo ir al mercado a por un base con la llegada de Chase Audige. De hecho, venía jugando al '1' en otros equipos, pero las sensaciones han sido otras cuando ha llegado a Málaga. "Lo ves en tu sistema, en tus entrenamientos y es un jugador que nos cuadraba más de '2' o '3'. No es lo mismo el nivel de las ligas que venía a la de aquí. Lo descubrimos aquí. Por eso incorporar a alguien cuando ves que las prestaciones de un jugador pueden ser válidas en otro baloncesto, pero no aquí".

Melwin Pantzar

Tampoco fue una posibilidad el jugador del Unicaja cedido en el Surne Bilbao: "Puedes intentarlo, pero nos interesaba que Melwin, con el que estamos muy contentos en uno de los equipos revelación, siguiera creciendo. Nos lo podíamos haber planteado, pero tendríamos el rechazo de Bilbao, allí es un jugador capital. Preferíamos que sumara minutos. Espero que lo podamos disfrutar aquí siendo un jugador más preparado. Por eso lo dejamos en Bilbao", cerró el director deportivo.