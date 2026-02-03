Justin Cobbs: "Unicaja es uno de los mejores sitios para jugar en Europa"

Este martes, a pocas horas del Unicaja-Elan Chalon de la Basketball Champions League, el club de Los Guindos hizo un alto en el camino para presentar a Justin Cobbs, que viene a reforzar el puesto de base tras la lesión de Alberto Díaz. El estadounidense de pasaporte montenegrino lo tiene claro: "Unicaja es uno de los mejores sitios para jugar en Europa".

Así fue la primera valoración de Juanma Rodríguez acerca de la incorporación: "Muy contentos de poder haber traído en tiempo récord a Justin. Muy conocido en Europa, lo conocíamos muy bien por su trayectoria, conocido en el vestuario por coincidencia con Kravish, Perry y Djedovic. Conoció a Ibon en su temporada de rookie cuando hizo la pretemporada con Baskonia. Agradecerle el gran interés desde el primer momento. Quiero agradecer también el trabajo de gente del club, Paco y Susana, gerente y secretaria, para conseguir la inscripción y pueda jugar esta noche. Han sido muchas llamadas y correos para conseguir el objetivo, queríamos incorporar a alguien para que nos ayudara en todos estos partidos".

Llegada a Málaga

A partir de ahí, el nuevo '11' del Unicaja tomó la palabra. Como reconocido admirador del proyecto cajista, "es un gran honor todo lo que el club ha conseguido. Después de haber hablado estos años con Ibon y Kendrick, es un sueño cumplido. Estoy dispuesto a ser mejor profesional y ayudar al equipo en todo lo que necesite", a lo que añadió: "Es uno de los mejores sitios para jugar en Europa, estoy muy contento de formar parte de esto".

Kendrick Perry y Justin Cobbs se reencuentran en el Unicaja tras coincidir en el Buducnost. / Unicajabfotopress/M.Pozo

¿Qué puede aportar Cobbs al Unicaja? "Puedo ser un base anotador, ser un líder, lo que el equipo necesite, tengo 12 años de experiencia. Mi máximo esfuerzo, intentar manejar al equipo, defender. Estos jugadores se conocen desde hace muchos años y mi objetivo pasa por encajar lo antes posible dentro del sistema".

Relación con Perry

No va a ser un problema su integración porque, al margen de haber coincidido con varios jugadores, se reencuentra con su amigo Perry. "Es algo que tiene su importancia, pero aún más la historia del club", reconoció en su presentación. Ahora bien, "no deja de ser una parte importante. Va a ser un gusto jugar con Kendrick, tenemos una relación de muchos años. Hemos hablado todos los días, hemos estado en la casa del otro en Estados Unidos".

Adaptación a contracorriente

Apenas ha tenido un entrenamiento con el grupo al completo, pero se siente preparado para debutar este martes como jugador del Unicaja: "Estoy listo. Ya lo hemos hablado, ha sido mucha información, todo muy rápido, frenético, muchas cosas. Tengo 12 años de experiencia profesional, voy a intentar hacer todo lo que pueda para el equipo".

Esto será en la Basketball Champions League. Tendrá un mayor margen, aunque mínimo, para estrenarse el sábado en Liga Endesa contra el MoraBanc Andorra. "La ACB es la liga más dura de Europa. Es una gran competición, gran baloncesto, un buen IQ de los jugadores. Intentaré estar preparado para estar a la altura. Sé lo que es esta competición", cerró.