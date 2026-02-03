Las notas del Unicaja en la jornada 3 del Round of 16 contra el Chalon

El Unicaja recuperó la senda de la victoria en la Basketball Champions League gracias a un triunfo cómodo frente al Elan Chalon (111-82). Buen partido del equipo al completo con el estreno de Justin Cobbs. Los pilares mantuvieron el nivel y los que parecían decaídos tuvieron grandes momentos. Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro.

Kendrick Perry (9) Empieza a parecerse al Perry de otras temporadas. Sensación de volar al contraataque, hacer fluido el juego, anotar y dirigir. 17 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias. Un último triple errado le arruinó un partido perfecto desde el lanzamiento. 22 de valoración. Capitán general.

Justin Cobbs (6) Destellos de buen director. Se entendió bien con jugadores como Rubit o Kalinoski pese a llevar solo un entrenamiento. Bien de manos atrás. La urgencia le puso en la pista y cumplió. Crecerá cuando vaya conociendo al grupo. Dos puntos y tres asistencias.

Tyler Kalinoski (6) Mejorando en las piernas. Vuelve a desviar tiros del rival y empieza a meter los suyos desde la larga distancia. Sigue haciendo un esfuerzo por jugar y merece todo el valor.

Chris Duarte (8) Empezó decidido a penetrar con acierto y pasó a obsesionarse sin éxito con el triple, metió el más punteado de todos. Bien en la dirección (siete asistencias y ocho puntos), +32 en pista. Le penalizan las lagunas en defensa.

Chase Audige (7) Se crece cuanto mejor defiende y ese debe ser su camino. Acabó con cuatro recuperaciones, perdió algunas por su énfasis de anotar debajo de la canasta. Los mínimos que se le piden los ejecuta a la perfección. Se marchó también con 10 puntos.

Nihad Djedovic (8) Primordial en los momentos de duda de la primera mitad y ejecutor en el segundo. 15 puntos en 14 minutos, 4/5 en el tiro de campo y 5/6 en el tiro libre, además de cuatro rebotes. Pasa por su mejor momento. Es un espectáculo verlo corregir y apoyar desde el banquillo.

Jonathan Barreiro (7) Un muro, recuperando movilidad. Anotó todo lo que tuvo, ocho puntos, vuelve a recuperar esa frescura desde el triple y contribuyendo en todas las partes de la pista.

James Webb III (7) No va a escatimar en los niveles mínimos físicos. Le falta regularidad en el lanzamiento (2/7 en tiros de campo), pero va a ser garantía de esfuerzo. Siete puntos, cinco rebotes y un tapón importante. Resistió a varios intentos de desconcentración por parte del rival.

Tyson Pérez (7) Empezó como un vendaval al rebote y se frustró de inmediato con el arbitraje. Tonnellier le puso en muchos problemas. En cuanto puso la cabeza en el baloncesto, siete puntos en el último cuarto con mucha suficiencia y manteniendo el nivel de energía.

Emir Sulejmanovic (8) Irrumpió mentalmente como '4', más suelto y con niveles abismales de confianza. Sufre como pívot. Acompañó a Rubit y a Balcerowski en la segunda mitad. Se impone a sus jugadores, parece moverse mejor. Nueve puntos y siete rebotes. Anotó el triple que tuvo. Muy arropado por todo el equipo.

Olek Balcerowski (8) Muy correcto, acertado en el tiro, 12 puntos y dos rebotes. Se está destapando como un buen generador, tres asistencias. Le da mucho fluidez al juego y suele encontrar a compañeros liberados. Es otro de los aspectos en los que se quiere encontrar su mejor versión. 21 minutos y con buena rotación de sus compañeros.