Unicaja-Elan Chalon: Sin margen de error en el Round of 16

Examen muy serio el que le presenta la Basketball Champions League este martes, a partir de las 20.30 horas (Teledeporte), al Unicaja. La derrota contra el Joventut ha dejado a los malagueños muy expuestos a que cualquier error pueda ser definitivo. Ha tardado el equipo de Ibon Navarro un año en perder un partido en Europa, pero el Elan Chalon se lo va a poner realmente difícil en este cierre de la primera vuelta del Round of 16.

Se enfrentan el segundo y el tercer clasificado del Grupo K, empatados con 1-1, siendo la derrota de ambos contra la Penya. El premio para el ganador es tan importante como hacerle frente a los de Dani Miret en la lucha por ser cabeza de serie, para el perdedor... la nada salvo tropiezo del Joventut en Alemania, también este martes. No obstante, la conciencia es absoluta en el club de Los Guindos de todo lo que hay en juego, aún más en el Martín Carpena.

Justin Cobbs tuvo este lunes su primer entrenamiento con el Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Estreno de Cobbs

Tal es el grado de conciencia que Juanma Rodríguez pisó el acelerador para que el relevo de Alberto Díaz, lesionado en Badalona, haya sido inmediato. Justin Cobbs es el elegido, con experiencia en la competición continental tras su paso por el Mersin Sports Club. Tuvo este lunes su primer entrenamiento con el grupo y está llamado, por necesidad, a tener un papel importante desde el primer día. Lo necesita su amigo Kendrick Perry para aligerar piernas después de forzar en los dos últimos encuentros.

Con la nueva presencia del estadounidense de pasaporte montenegrino, Ibon Navarro tendrá que hacer un descarte en la convocatoria. Todos los focos apuntan a Killian Tillie, al margen en los últimos tres encuentros por esa maltrecha rodilla. Tyler Kalinoski y Jonathan Barreiro están haciendo un esfuerzo para reincorporarse cuanto antes de sus lesiones, pero es el francés el más dolorido dentro del esquema verde y morado.

Un rival con peligro

El rival francés es noveno en su liga doméstica (9-9), pero que esto no haga creer que se presenta un encuentro plácido. El Elan Chalon viene de poner este fin de semana en serios apuros al Nanterre, segundo clasificado en Francia, fue el que eliminó al UCAM Murcia en la fase previa y llega a Málaga con el mismo balance que el Unicaja (1-1) en este Round of 16. Es decir, el que gane se distancia con los dos rivales de atrás.

El conjunto galo es un monstruo de dos cabezas que ha ramificado en las últimas semanas a tres. Nate Darling (16 puntos, 2,7 rebotes, 2,2 asistencias) y Jeremiah Hill (15,2 puntos, 4,6 rebotes, 4,5 rebotes) son los dos grandes peligros a vigilar por parte del perímetro cajista. No obstante, también han sumado a Grant Golden, exjugador de BAXI Manresa y AEK, que viene siendo una pieza fundamental para la plantilla de Elric Delord.

Wurzburg-Joventut

No hay que perder de vista el otro lado del grupo porque, en realidad, el Unicaja empieza a jugar a las 19.00 horas en el Wurzburg Baskets-Joventut. El conjunto alemán mantiene su casillero de victorias a cero, mientras que la Penya es líder con un 2-0.

La obligación del Unicaja es, en cualquier caso ganar, para depender de sí mismo en la lucha fratricida entre los dos equipos españoles por el liderato del Grupo K. El tercer escalón llega para todos este martes.