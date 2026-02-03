El Unicaja gana 111-82 al Chalon y mantiene vivas sus opciones en la BCL

El Unicaja evitó este martes un problema muy gordo en su viaje europeo de esta temporada por la BCL 2025/2026. Ganó 111-82 al Elan Chalon francés, se coloca con 2-1 e la clasificación y viajará la próxima semana con un poco más de oxígeno a Alemania para jugar en la pista del Würzburg otro partido clave europeo en este Grupo K del Round of 16, en el que el Joventut está 3-0, tras ganar esta jornada en pista germana.

Sin margen de error

No está acostumbrado el bicampeón de la FIBA a jugar finales de BCL antes de mayo. Su vida continental ha sido muy fácil las dos últimas temporadas. Fue a Belgrado 2024 sin casi despeinarse y fue a Atenas 2025 también por una autopista de cuatro carriles. Pero esta vez es distinto. Perdió en Badalona la semana pasada y aunque parece claro que se repartirá con la Penya las dos primeras plazas del grupo, el liderato sí que exigirá un sobreesfuerzo. El primer match ball, el del Elan Chalon en el Carpena, lo superó con autoridad, al mismísimo estilo Carlos Alcaraz en Melbourne.

Buena entrada a pesar de la alerta meteorológica

Las gradas del Martín Carpena no notaron la alerta por lluvia intensa que amenaza a Málaga y provincia. De hecho, fue la mejor entrada de la temporada en Europa: 7.240. La verdad es que se está jugando muchísimo el Unicaja en esta BCL y es necesario que la afición se dé cuenta de que está en juego nada menos que la opción de ganar otra Champions y para lograrlo en necesario tirar del carro TODOS: club, jugadores y también la afición.

El Unicaja se acerca a los cuartos de final en la BCL. / Álex Zea / LMA

Debut de Cobbs

Había muchas miradas pendientes este martes de Justin Cobbs. Debutó el recién llegado en el primer cuarto. Con solo un entrenamiento, el base americano que comparte pasaporte montenegrino con su "bro" Kendrick Perry, hizo lo que se esperaba de él: dar descanso a KP y comenzar a coger sensaciones con sus nuevos compañeros. Parece claro que mientras esté de baja Alberto, tendrá un rol muy importante para ayudar al equipo.

Mucha igualdad la primera parte

El partido tuvo un desenlace muy tranquilo, pero antes hubo que picar piedra. Sobre todo, los primeros 20 minutos. Hubo Intercambio de canastas en un arranque sin dominador claro. Cobbs entró en pista a 3,31 para el final del primer acto. Las rotaciones continuas de los dos entrenadores impidieron ver mucho ritmo en el juego. Sin acierto exterior, fue imposible para los de Ibon Navarro conseguir ventajas importantes. El partido llegó al minuto 10 con 20-18. Diez minutos de tanteo... y a seguir.

Apretó el Unicaja atrás. Con el punto de mira desviado, pareció una buena opción para tratar de variar el guion. Le vino bien el plan al equipo, que se fue de 6, 29-23. El entrenador del Chalon paró el partido y sus jugadores, tras pasar por el rincón de pensar, dieron la vuelta al marcador, 31-34. Fue el último arreón de los galos en el Carpena.

Djedovic tomó protagonismo en ataque. Metió 7 puntitos muy seguidos y el Unicaja recuperó la delantera, 40-36. El tira y afloja siguió hasta el descanso, al que se llegó con la máxima renta hasta ese momento para los de Ibon Navarro: 51-45.

Cobbs debutó con el equipo verde y morado. / Álex Zea / LMA

Más fácil tras el descanso

Perry anotó 5 puntos de salida y el Unicaja se fue de 11. Otro triple de Barreiro rompió el partido, 59-45. Quedaba mucho, pero el Unicaja vio aro en esos minutos como una piscina olímpica. Triples, buena circulación de balón, rebotes ofensivos... Los verdes se fueron de 17, 68-51, mediado el tercer cuarto.

Volvió Cobbs. El Chalon pareció rendirse demasiado pronto. La ventaja se fue por encima de los 20. El partido estaba decidido cuando acabó el tercer cuarto, 80-63.

Los 10 minutos finales valieron para repartir esfuerzos, para divertir a la grada y para que el recién llegado cargue pilas y sepa de qué va esto. El marcador final, 111-82, deja cerca del play off de cuartos a los verdes, sobre todo por ese average de + 29, pero con la primera plaza del grupo muy, muy, muy complicada, tras el triunfo de la Penya en Würzburg.

Noticias relacionadas

Andorra, próximo reto

Con cuatro victorias seguidas en la Liga Endesa, el equipo verde y morado aparca unos días la BCL para centrarse otra vez en la Liga Endesa. Este sábado llega al Palacio el MoraBanc Andorra, ya sin Joan Plaza, pero con otro cajista al mando del banquillo: Zan Tabak. Buenísima oportunidad para seguir sumando triunfos en ACB y también para "olvidar" la sangría sufrida la primera vuelta en la visita liguera de los verdes al Principado de Andorra.