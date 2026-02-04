Ibon Navarro: "El equipo ha hecho un gran partido en el tercer cuarto"

Ibon Navarro compareció en sala de prensa después del triunfo ante el Elan Chalon (111-82). El técnico aseguró que su equipo jugó «un gran partido» en el tercer cuarto, clave para el triunfo final. El vitoriano mostró su felicidad por la llegada al equipo de Justin Cobbs.

Balance del partido

“Victoria muy importante ante un equipo duro como el Chalon. Ellos han echado de menos a algún jugador importante. Nos ha faltado solidez en la primera parte y no hemos estado acertados. En la segunda parte hemos mejorado bastante con la segunda entrada de los jugadores que ha sido mucho mejor que en la primera. No hemos estado bien en defensa durante todo el encuentro, con un equipo así tenemos que estar mucho más concentrados. Pero en el tercer cuarto el equipo ha hecho un gran partido”.

Adaptación de Rubit

“Está claro que él no se recuperó perfectamente de su lesión. Hizo bien en empezar en el baloncesto lituano que es de un ritmo más bajo. Él dice que es un baloncesto muy rápido y estaba acostumbrado a jugar de manera diferente. Tiene momentos que es capaz de contener ciertas situaciones en defensa importantes, si le ayudamos con el scouting podrá jugar mejor. Le está costando un poco y creo que en ciertas situaciones está mejorando. Es un jugador que en el poste bajo es capaz de anotar y está siendo muy poco egoísta porque pasa muchos balones”.

Fichaje de Justin Cobbs

"Estamos muy contentos porque encontrar a un jugador que venga ya a jugar antes de la Copa nos viene muy bien. Encima, es un jugador que conoce al equipo de jugar como rival, tiene mucha experiencia en jugar muchas en ligas europeas y conoce a compañeros aquí. Urgía traer un jugador para seguir siendo competitivos con la ausencia de Alberto y luego el no sobrecargar a Kendrick, que ahora está fenomenal y es lo que tenemos que hacer con él".

Debut Cobbs

«No ha hecho ningún entrenamiento, el martes fue recuperación activa y aprendió lo que tenía que aprender. Se ha buscado la vida para estar más preparado y en los minutos que ha estado en el campo nos ha ayudado y no se ha equivocado en ninguna jugada y estoy muy contento".

Preparación para la Copa

“Nosotros no podemos coger estos partidos como el año pasado. No vamos tan sobrados porque no podemos especular con los partidos de BCL. Hay un nivel bastante grande y son partidos complicados si no nos ponemos. Si no pensamos en el futuro hacemos mejor partido. No podemos pensar en llegar bien a la Copa, tenemos que pensar en cada partido".