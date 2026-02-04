Unicaja-MoraBanc Andorra: el partido que Xavi Castañeda tenía "prohibido" jugar

Este próximo sábado, visita Málaga el MoraBanc Andorra, en partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Endesa. Un partido que podría haber estado marcado por una anécdota poco habitual en el mundo del baloncesto. Y es que Xavi Castañeda, jugador que comenzó la temporada en el Unicaja, y hace ya varias semanas fue cedido al equipo andorrano, tiene prohibido por contrato poder jugar este fin de semana en Málaga, con su actual equipo, frente al Unicaja. Una cláusula que no es necesario ejecutar, ya que Castañeda está lesionado y, por lo tanto, fuera de la dinámica del cuadro del Principado desde hace ya varias semanas.

Cesión con asterisco

Cuando el pasado 2 de enero el Unicaja, Xavi Castañeda y el MoraBanc Andorra acordaron la cesión hasta final de temporada del combo norteamericano de pasaporte bosnio al conjunto pirenaico, en esa negociación a tres partes el Unicaja incluyó una cláusula que habría impedido al MoraBanc poder inscribir en el acta del partido a Castañeda, este fin de semana en el Carpena.

Castañeda debutó con el MoraBanc Andorra. / ACBPhoto

¿Por qué Pantzar sí juega contra el Unicaja?

Puede llamar la atención y generar dudas por qué Melwin Pantzar, cedido ahora en el Surne Bilbao, sí juega contra el Unicaja los partidos de Liga Endesa y Castañeda, sin embargo, lo tiene prohibido por contrato. La respuesta es que el sueldo íntegro de Pantzar este curso 2025/2026 lo paga el equipo bilbaíno, mientras que en el caso de Castañeda, Andorra paga la mayor parte de su ficha, pero hay una pequeña cantidad que sufraga el Unicaja, suficiente motivo para poder imponer esa condición en el acuerdo de cesión que el MoraBanc, hay que dejarlo claro, aceptó sin ningún problema.

No dejar a los cedidos jugar contra el equipo al que pertenecen es una práctica extendida y muy habitual en el mundo del fútbol. Es lo que vulgarmente se conoce como la "cláusula del miedo". En el baloncesto, sin embargo, no se suelen firmar cesiones con este hándicap, pero lo cierto es que este mismo curso hemos asistido en la Euroliga a un caso todavía más llamativo y difícil de entender que el que podía haberse escenificado este próximo sábado en el Carpena, con Castañada vestido de largo en una esquina del banquillo.

Tyrique Jones, un ejemplo todavía más peculiar

Y es que dentro de los muchos problemas que está atravesando el Partizan de Belgrado de Dylan Osetkowski este curso, uno de ellos ha sido el divorcio absoluto que los aficionados más radicales del club de Belgrado han tenido con algunos de sus jugadores. El más señalado ha sido, con diferencia, el pívot Tyrique Jones, que después de varias semanas recibiendo pitos de su propia afición en cada partido que el Partizan jugaba como local, abandonó el club serbio para fichar por el Olympiacos griego.

Jones rescindió su contrato en el Partizan y fichó por el club de El Pireo. Pero antes de acordar su desvinculación del Partizan y para facilitar el pase a su nuevo equipo, el Partizan exigió al Olympiacos que Tyrique Jones no jugase y ni siquiera viajara a Belgrado para el partido de Euroliga que ambos equipos tenían que jugar solo 9 días después de su traspaso, el 14 de enero. Así fue, el Olympiacos visitó Belgrado, pero el pívot norteamericano se quedó en Atenas.

Castañeda, tres meses out

Desgraciadamente, Xavi Castañeda se perderá este fin de semana el partido contra el Unicaja no por una cuestión contractual, sino por lesión. El jugador todavía del Unicaja estaba cogiendo protagonismo y empezaba a sentirse importante recién llegado a Andorra, cuando se lesionó, en un partido contra el Real Madrid. El jugador sufrió una rotura de los músculos isquiotibiales de su pierna derecha que le dejará fuera de las pistas hasta mitad del próximo mes de abril.