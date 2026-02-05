Mario Saint-Supéry recibe la visita de Chus Mateo y Elisa Aguilar

La Federación Española de Baloncesto (FEB), con Chus Mateo y Elisa Aguilar a la cabeza de la expedición, está inmersa en un proyecto de visita a los jóvenes internacionales que atraviesan este momento de su carrera en Estados Unidos. Santi Aldama y Hugo González -en la NBA- han sido uno de los protagonistas y el último ha tenido acento malagueño: Mario Saint-Supéry.

Saint-Supéry

El seleccionador nacional, exentrenador del Unicaja, y la presidenta de la federación visitaron esta pasada madrugada al base formado en el Unicaja. Este verano decidió cruzar el charco y ahora milita en las filas de Gonzaga, una de las universidades más prestigiosas en la etapa formativa de Estados Unidos de la que han salido jugadores como Domantas Sabonis o Killian Tillie.

Saint-Supéry firmó ante Portland 12 puntos (4/8 en triples) y dos asistencias. Vive ahora un proceso de madurez después de ser una de las grandes sensaciones en el inicio de temporada. El entrenador Mark Kew y Jorge Sanz, asistente y director de operaciones en Gonzaga, también fueron protagonistas del encuentro con la FEB.

Eurobasket 2025

El malagueño no es una pieza de futuro, sino que es presente. Ya sabe lo que es competir en un gran torneo como el Eurobasket de 2025, ejerciendo de base con otro joven como Sergio de Larrea. En una competición en la que la selección dejó un sabor muy amargo, el malagueño fue una de las señas más notables e ilusionantes de cara al próximo Mundial de Catar en 2027.

Mario Saint-Supéry debutó el verano de 2025 en un Eurobasket. / FIBA

Ahora han viajado Chus Mateo y Elisa Aguilar, pero lo cierto es que la FEB ha entendido la importancia que va a tener Estados Unidos en el crecimiento del futuro de la selección española y allí también tiene a Dani Gómez, scout internacional de Phoenix Suns, para ver de cerca el rendimiento de jugadores como Saint-Supéry o Folgueiras.

Álvaro Folgueiras

Precisamente, el ala-pívot formado en el CB El Palo y el Unicaja será una de las próximas visitas, de estreno este curso en Iowa State. Es otra de las piezas ilusionantes del baloncesto malagueño. El pasado verano ya formó parte de 'España B' y habrá que ver si pronto puede dar el salto a la selección absoluta, donde tendrá una competencia muy importante en esos puestos interiores.