Estados Unidos
Mario Saint-Supéry recibe la visita de Chus Mateo y Elisa Aguilar
La Federación Española de Baloncesto está en Estados Unidos para visitar a algunos de los jóvenes, siendo Álvaro Folgueiras en Iowa State una de las próximas visitas
La Federación Española de Baloncesto (FEB), con Chus Mateo y Elisa Aguilar a la cabeza de la expedición, está inmersa en un proyecto de visita a los jóvenes internacionales que atraviesan este momento de su carrera en Estados Unidos. Santi Aldama y Hugo González -en la NBA- han sido uno de los protagonistas y el último ha tenido acento malagueño: Mario Saint-Supéry.
Saint-Supéry
El seleccionador nacional, exentrenador del Unicaja, y la presidenta de la federación visitaron esta pasada madrugada al base formado en el Unicaja. Este verano decidió cruzar el charco y ahora milita en las filas de Gonzaga, una de las universidades más prestigiosas en la etapa formativa de Estados Unidos de la que han salido jugadores como Domantas Sabonis o Killian Tillie.
Saint-Supéry firmó ante Portland 12 puntos (4/8 en triples) y dos asistencias. Vive ahora un proceso de madurez después de ser una de las grandes sensaciones en el inicio de temporada. El entrenador Mark Kew y Jorge Sanz, asistente y director de operaciones en Gonzaga, también fueron protagonistas del encuentro con la FEB.
Eurobasket 2025
El malagueño no es una pieza de futuro, sino que es presente. Ya sabe lo que es competir en un gran torneo como el Eurobasket de 2025, ejerciendo de base con otro joven como Sergio de Larrea. En una competición en la que la selección dejó un sabor muy amargo, el malagueño fue una de las señas más notables e ilusionantes de cara al próximo Mundial de Catar en 2027.
Ahora han viajado Chus Mateo y Elisa Aguilar, pero lo cierto es que la FEB ha entendido la importancia que va a tener Estados Unidos en el crecimiento del futuro de la selección española y allí también tiene a Dani Gómez, scout internacional de Phoenix Suns, para ver de cerca el rendimiento de jugadores como Saint-Supéry o Folgueiras.
Álvaro Folgueiras
Precisamente, el ala-pívot formado en el CB El Palo y el Unicaja será una de las próximas visitas, de estreno este curso en Iowa State. Es otra de las piezas ilusionantes del baloncesto malagueño. El pasado verano ya formó parte de 'España B' y habrá que ver si pronto puede dar el salto a la selección absoluta, donde tendrá una competencia muy importante en esos puestos interiores.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: el río Guadalhorce se desborda, mientras Ronda sigue en alerta roja, pero sin incidentes
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- Los embalses de Málaga recuperan los 400 hectómetros que no sumaban desde el inicio de la pandemia
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika