Kendrick Perry, más líder y capitán general del Unicaja

Kendrick Perry es uno de los grandes pilares del Unicaja. De los pocos resquicios que quedan de aquella plantilla 2022/23 que inició un camino legendario en la historia del club de Los Guindos y que ahora parece haber hecho click. Después de un primer tramo de temporada más irregular, el base estadounidense de pasaporte montenegrino está siendo más Kendrick Perry que nunca.

En un Unicaja más dependiente este año de sus grandes estrellas, ‘Boquerón’ estaba siendo por momentos mucho más terrenal de lo acostumbraba: pulmón en las victorias y termómetro en las derrotas. Pero algo ha cambiado en las últimas semanas para ser más líder y más capitán general en un tramo decisivo.

Manresa y Chalon

Lo cierto es que viene de dos partidos estratosféricos. Firmó contra el BAXI Manresa 17 puntos con un 4/8 en triples, cinco rebotes, ocho asistencias y dos pérdidas para 28 de valoración. Mientras que dos días más tarde, 17 puntos, dos rebotes, cuatro asistencias y 22 de valoración. El primero le valió para ser el MVP de la jornada 18 de la Liga Endesa y el segundo para entrar en el mejor quinteto de la semana en la Basketball Champions League contra el Elan Chalon.

En poco más de 48 horas firmó dos partidos con más de 21 créditos de valoración. Es la primera vez que lo hace desde la temporada pasada. Entonces, le valió para darle un título al Unicaja como aquella Copa del Rey de Gran Canaria después de una exhibición espectacular frente al Real Madrid con 32 de valoración, sumando 23 a la vuelta de la ACB frente al BAXI Manresa.

Paso adelante

Los números son extraordinarios, ya había alcanzado picos de excelencia esta misma campaña, pero hay algo diferente. Las dos victorias en ACB y en BCL han tenido a Perry como protagonista. Ha anotado y ha dirigido, pero lo más importante es que ha vuelto a reencontrarse con su mejor versión para ser decisivo cuando su equipo más lo necesita.

Kendrick Perry y Justin Cobbs se reencuentran en el Unicaja tras coincidir en el Buducnost. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Cambió el ritmo del encuentro en Manresa y en el Carpena para ganar, dueño y señor del baloncesto malagueño. Especialmente ante los franceses, el estadounidense tuvo un par de cambios de ritmo que dejaron a sus defensores varios metros atrás. Él también ha tenido que adaptarse para dirigir a un equipo nuevo, sin el talento natural de otros años en algunos compañeros, y los frutos del trabajo empiezan a llegar de forma continuidad.

Baja de Alberto

No es baladí que haya llegado justo ahora. El Unicaja perdió hace una semana a Alberto Díaz por una lesión en los isquiotibiales y Perry se ha echado aún más el equipo a su espalda, una sobrecarga de responsabilidad. Ya era uno de los líderes baloncestísticos y morales, pero ahora puede sentir que este grupo es aún más suyo con el capitán fuera de las pistas muy probablemente hasta después de la Copa del Rey.

Hasta el 19 de febrero, cuando se alce el telón para el Unicaja en el Roig Arena, ‘Boquerón’ será una pieza indispensable en este camino que se ha complicado para conseguir la primera plaza en Europa y también en ACB, ahora mismo empatados con la tercera plaza del Barça.

Alberto Díaz y Kendrick Perry se abrazan en el Carpena. / Gregorio Marrero

Al alcance de la historia

El legado que ya está dejando es abismal. Le quedan tres puntos para superar a Nacho Rodríguez y ser el noveno máximo anotador de la historia del Unicaja. También puede superar este fin de semana a Serguei Babkov y ser el noveno con más valoración, pero no son los únicos hitos en el club de Los Guindos en los que está muy bien posicionado: es el quinto máximo asistente, el octavo con más recuperaciones, el noveno mejor lanzador de tiros libres y también de triples, y está a un salto de entrar en el top 20 de partidos disputados como verde y morado.

La historia le espera, pero el presente pasa por sus manos. Si consigue trasladar este rendimiento al MoraBanc Andorra, el Wurzburg Baskets y el Real Madrid, en ACB, la candidatura del Unicaja para la Copa del Rey es otra bien distinta con el mejor Kendrick Perry.