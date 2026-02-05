Zan Tabak, un campeón de Copa del Unicaja para aupar al MoraBanc Andorra

El Unicaja recibe este sábado, a partir de las 19.00 horas, al MoraBanc Andorra en el antepenúltimo encuentro antes de la Copa del Rey de Valencia 2026. Es un partido que cruza muchos pasados como los de Ibon Navarro y Tyson Pérez en el lado malagueño o Paco Vázquez, Rafa Freire y Rubén Guerrero en el cuadro rival. Sin embargo, hay una figura que guarda un regreso muy especial y que será especialmente bienvenido en el Martín Carpena: Zan Tabak, relevo de Joan Plaza en el equipo del Principado.

El técnico croata vuelve este fin de semana a uno de los pabellones que marcaron su carrera. Tabak llegó al club de Los Guindos como jugador en julio de 2004, en el tramo final de su carrera deportiva después de recorrer Europa de manera triunfal y de jugar seis temporadas en la NBA, incluyendo un anillo con Houston Rockets.

Zan Tabak llegó al Unicaja en 2004. / Gregorio Torres

Campeón y retirada

Sergio Scariolo le definía por entonces como «un profesional que está entre los mejores que tenido a mi cargo en mi trayectoria de entrenador», después de haber coincidido ambos en el Real Madrid antes de llegar a Málaga. A sus 34 años, procedente del Joventut, era el remate ideal para la pintura, siendo un auténtico maestro para un Fran Vázquez que buscaba hacerse un hueco, pero molestias en la espalda y en la planta del pie le arruinaron el último año de su carrera.

Se estrenó como cajista en enero por esos problemas físicos y apenas pudo llegar hasta marzo con 13 partidos, pero fue vital en ese transcurso para darle al Unicaja en 2005 la primera Copa del Rey de su historia, también el primer título nacional. Hasta ese momento, apenas la Copa Korac ocupaba la vitrina. Lo que ha venido después... No pudo dar el rendimiento que él mismo hubiese querido y eso fue lo que le acabó lastrando hasta tomar la decisión de que Unicaja iba a ser su último equipo.

Tabak compareció este jueves y habló de lo que supone su regreso: «En Málaga tengo muy buenos recuerdos, ya que fue mi último año en mi carrera deportiva. Tengo muy buena relación con muchos de ellos, compañeros de equipo, y siempre me gusta volver a Málaga. El primer año después de mi retirada seguí viviendo allí y para mí es un viaje que me da mucho placer».

Entrenador del Andorra

Ahora, 21 años después, el croata vuelve al Martín Carpena como entrenador del MoraBanc Andorra. Llega sustituyendo a otro excajista como Joan Plaza, con el que compartió banquillo en Badalona, para intentar levantar la situación del equipo del Principado después de quedarse a una victoria del descenso. El inicio del croata no ha podido ser mejor después de ganar al Gran Canaria por 94-78.

Su mensaje es toda una declaración de intenciones: «No vamos a un viaje de turistas. Quiero decir que vamos a ganar a todos los rivales y a poner un esfuerzo máximo contra todos. Son un equipo que juega bien, especialmente, en casa. Siempre es difícil jugar allí. Es un equipo que pasa el balón muy bien. Están jugando un baloncesto muy bueno y no será una faceta fácil para nosotros, pero lo intentaremos». El Unicaja, mientras, busca su quinta victoria seguida en ACB.