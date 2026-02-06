Liga Endesa
Horario y dónde ver por TV el Unicaja-MoraBanc Andorra
Los de Ibon Navarro reciben este sábado al equipo del Principado con el objetivo de mantener su buena racha de resultados en la Liga Endesa, donde el equipo acumula cuatro victorias seguidas
El Unicaja juega este fin de semana una nueva jornada de la Liga Endesa. Los verdes reciben este sábado, a las 19 horas, la visita del MoraBanc Andorra, en el Palacio Martín Carpena. Un rival de malísimo recuerdo después del partido de la primera vuelta, en el que el Unicaja sufrió la derrota más dura de lo que va de temporada: 98-74, 24 puntos en contra.
Sin Joan Plaza y sin Xavi Castañeda, pero con Zan Tabak
El equipo andorrano se presenta en Málaga sin Joan Plaza, destituido hace solo un par de jornadas, aunque con un nuevo entrenador también con pasado en el Unicaja, el croata Zan Tabak. Tampoco jugará el partido, por estar lesionado y porque en su calidad de cedido no podía hacerlo por contrato, Xavi Castañeda. Otro excajista, Rafa Luz, sí que se medirá este fin de semana al que fue su equipo.
Debut liguero de Cobbs
Tras llegar el pasado domingo a Málaga y después de debutar con el equipo en el partido europeo del martes contra el Elan Chalon, debutará este sábado en la Liga Endesa Justin Cobbs, el último refuerzo llegado a Málaga tras la lesión de Alberto Díaz.
Horario del Unicaja-MoraBanc Andorra
El encuentro contra el equipo del Principado se jugará este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Zan Tabak se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también aparecerán las declaraciones de los protagonistas.
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Málaga ya tiene agua para tres años con 445 hectómetros embalsados
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana
- Los vecinos de Pedregalejo piden al Ayuntamiento que permute el antiguo Bobby Logan y no lo derribe
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas