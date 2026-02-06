Horario y dónde ver por TV el Unicaja-MoraBanc Andorra

El Unicaja juega este fin de semana una nueva jornada de la Liga Endesa. Los verdes reciben este sábado, a las 19 horas, la visita del MoraBanc Andorra, en el Palacio Martín Carpena. Un rival de malísimo recuerdo después del partido de la primera vuelta, en el que el Unicaja sufrió la derrota más dura de lo que va de temporada: 98-74, 24 puntos en contra.

Sin Joan Plaza y sin Xavi Castañeda, pero con Zan Tabak

El equipo andorrano se presenta en Málaga sin Joan Plaza, destituido hace solo un par de jornadas, aunque con un nuevo entrenador también con pasado en el Unicaja, el croata Zan Tabak. Tampoco jugará el partido, por estar lesionado y porque en su calidad de cedido no podía hacerlo por contrato, Xavi Castañeda. Otro excajista, Rafa Luz, sí que se medirá este fin de semana al que fue su equipo.

Debut liguero de Cobbs

Tras llegar el pasado domingo a Málaga y después de debutar con el equipo en el partido europeo del martes contra el Elan Chalon, debutará este sábado en la Liga Endesa Justin Cobbs, el último refuerzo llegado a Málaga tras la lesión de Alberto Díaz.

Horario del Unicaja-MoraBanc Andorra

El encuentro contra el equipo del Principado se jugará este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Zan Tabak se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también aparecerán las declaraciones de los protagonistas.