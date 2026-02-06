Entrenador del Unicaja
Ibon Navarro: "No es revancha, pero sí hay ganas de jugar contra el MoraBanc"
El técnico del Unicaja asegura que Killian Tillie será baja este sábado contra el Andorra, rival contra el que su equipo jugó, en la primera vuelta liguera, su peor partido de lo que va de temporada
Ibon Navarro y el Unicaja ultiman el trabajo de preparación ante la visita del MoraBanc Andorra, este sábado, desde las 19 horas. El técnico vitoriano compareció en rueda de prensa en el Palacio Martín Carpena para hablar sobre un partido en el que Alberto Díaz, Killian Tillie y David Kravish siguen siendo bajas, mientras que Olek Balcerowski es duda por un golpe que se produjo en el choque intersemanal frente al Chalon francés.
Estado físico del equipo
"Alberto va bien dentro de lo que tiene que ir, pero ya sabéis que está fuera. Son tres semanas mínimo, lo que coincide con el partido ante el Real Madrid. Olvidaos de Alberto. Olek Balcerowski no pudo entrenar el jueves con ese esguince de tobillo que se hizo en el partido. En cuanto a Killian Tillie, va trabajando, pero ha estado muy limitado en cuanto a dolor en algunas cosas y espero que la semana que viene pueda incorporarse con el equipo, pero tampoco estoy seguro que pueda ser así. Él tiene una tolerancia al dolor muy alta, pero imaginaos como tiene que ser el dolor para que ni pueda estar trabajando con el equipo. A ver si la semana que viene puede hacer algo, si no puede ser contra el Würzburg a ver si puede ser contra el Real Madrid aquí. Sobre todo porque si no parece poco probable que un jugador sin nada de ritmo pueda ir a la Copa”.
Buena línea del equipo
“No podemos andar pensando que, después de ganar dos partidos, ya vamos bien y que, si no, es un paso atrás… No es una línea continua, hay altibajos por el estado de forma de los rivales. Es verdad que hay muchas cosas buenas contra Chalon, pero también hay muchas negativas. Nuestra primera parte contra Chalon, a nivel de balance defensivo, es de lo peor que hemos tenido este año, si no es lo peor. Además, contra un equipo que sabíamos que hacía esto. Tenemos que mejorar mucho porque, si no, el destrozo que nos puede hacer el Andorra con Shannon Evans y compañía puede ser memorable. Esto es así de claro. Hemos hecho partidos con cosas que van más allá del marcador y están bien, y otras que tenemos que recuperar. Somos un buen equipo en el balance defensivo, el equipo que menos puntos recibe en campo abierto, y no nos podemos permitir actuaciones como la de Chalon contra un equipo que sabíamos que hacía esto. Tenemos ahora este partido contra el Andorra, que también nos va a exigir a este nivel, y creo que tenemos que tomarlo así, como uno de los objetivos, más allá de ganar y de hacer las cosas bien, mejorar en eso”.
Buen momento de Kendrick Perry
“Kendrick ha visto que tenemos problemas y ha dado dos pasos adelante en ese aspecto, coincidiendo también con una mejora suya en otros aspectos. Hay que decir que en Manresa tanto Chris como Chase estuvieron muy bien, sobre todo Chris ayudándonos en la posición de ‘1’. Creo que lo de no contar con Alberto lo hemos trampeado muy bien, pero que nos falte es una baja muy importante para nosotros”.
Justin Cobbs
“Lleva un entrenamiento, el del jueves y el segundo, este viernes. No es un jugador que tenga que hacer nada extraordinario, porque es lo que es. Un jugador que ha jugado en muchos sitios, con muchos entrenadores y con muchos estilos. Sabe cuál es el nuestro, no es el que mejor le va, pero es capaz de adaptarse a todo. Estoy seguro de que nos va a ayudar. Su relación con Kendrick, conmigo… facilita mucho la integración, porque entra muy fácil y es un buen chico. A partir de ahí va a ir a más. Pero es lo que es, no podemos esperar que haga actuaciones de 25 puntos, porque no es ese jugador. Es un jugador sólido que nos va a ayudar, más que a sobrevivir, a seguir siendo sólidos cuando Kendrick descanse, y es lo que va a hacer porque es muy inteligente para eso”.
Partido contra el Andorra
«Este partido con el Andorra es muy importante. Manresa y Andorra, lo habíamos hablado en el equipo, eran dos partidos más importantes para nuestro futuro que para nuestro presente. No estamos pensando en afinar nada de cara a la Copa, sino en ser competitivos y mejorar. Necesitamos mejorar, todavía no estamos en ese momento en el que podemos pensar en otras cosas. Seguimos en ese proceso de construir. Vamos bien, pero necesitamos un poco más de estabilidad, que dejen de entrar y salir jugadores, porque eso no te ayuda”.
¿Ganas de revancha de la plantilla contra el MoraBanc?
“No sé si se lo he visto a ellos o me lo he visto a mí que hay ganas de ganar. Aquel, seguramente, fue el peor partido que hemos jugado en toda la temporada. Más allá de vernos jugar allí, no era reconocible ni nuestra energía ni nuestra intensidad. No fuimos reconocibles, nos pasaron por encima. Tuvieron muchísimo acierto, pero nos pasaron por encima. Los últimos cinco minutos del segundo cuarto y el tercer cuarto ni los vimos. Era un equipo necesitado, con hambre y con ganas, contra un equipo que fue allí pensando de dónde venía en lugar de estar presente. No estás pensando en revancha ni en estas cosas, sino en ganarles el partido».
Nuevo MoraBanc Andorra de Zan Tabak
«En muchas cosas sí son un equipo diferente a lo que han sido en las últimas seis o siete jornadas, pero en otras vamos a esperar que sean como aquellos que nos encontramos. Un equipo que ha crecido mucho tanto en defensa como en ataque. Ventaja en rebote defensivo, veces que pisan pintura, agresividad del manejador en pick and roll. En todo lo que va de la mano de la agresividad han mejorado muchísimo en el partido contra el Gran Canaria. Es normal porque llega un entrenador nuevo, pero tenemos que pensar que eso va a tener continuidad, porque la va a tener. La victoria les refuerza mucho en esa idea. Tenemos que pensar que vamos a tener al mismo rival que tuvimos en Andorra”.
¿Contacto de Ibon Navarro con Castañeda?
“Sí, hablé con él después de la lesión. Un par de mensajes para ver cómo estaba en Andorra. Pero tengo 15 tíos aquí y 10 del staff, no me da la vida”.
Tyler Kalinoski
“La mano, el hombro… Está hecho un cacharro, el pobre hombre. Nosotros no le estamos forzando, intentamos darle el mayor descanso posible, pero él es el que no se quiere quitar. No vamos a descubrir ahora a Tyler. Un profesional como la copa de un pino, un tío comprometido, que sabe lo importante que es para el equipo y que sabe que, aunque ahora no está al nivel que le gustaría a él y a nosotros, es un jugador que siempre nos ayuda”.
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Málaga ya tiene agua para tres años con 445 hectómetros embalsados
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana
- Los vecinos de Pedregalejo piden al Ayuntamiento que permute el antiguo Bobby Logan y no lo derribe
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas