Unicaja Baloncesto y Endesa se unen en Málaga para la iniciativa 'Baloncesto para todos'

La Liga Endesa celebra este sábado, 7 de febrero, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, la acción 'Baloncesto para todos', una iniciativa de baloncesto inclusivo en el marco de la Jornada 19. Bajo el paraguas de Basket Lover y con el lema 'Por la pasión sin límites ni barreras', la iniciativa acercará la experiencia del baloncesto profesional a personas y familias que, por distintas razones, no pueden o tienen dificultades para acudir habitualmente a un pabellón.

Durante esta jornada especial, Endesa ofrecerá a familias con niños y jóvenes con discapacidad física, sensorial o intelectual la posibilidad de ser uno de los protagonistas de un partido de la Liga Endesa en condiciones adaptadas a sus necesidades, han indicado Endesa en un comunicado.

Comomidad y disfrute

Desde una llegada anticipada para familiarizarse con el entorno, hasta acompañamiento personalizado, espacios tranquilos, material específico como auriculares con cancelación de ruido o juguetes antiestrés, la experiencia ha sido diseñada para garantizar comodidad, seguridad y disfrute.

La iniciativa contará además con activaciones visibles dentro del propio espectáculo deportivo. Los jugadores lucirán camisetas con el lema 'Baloncesto para todos' durante el calentamiento, los niños y niñas realizarán las clásicas entregas de balón adaptadas a cada circunstancia. Todo ello, con la complicidad del club Unicaja Baloncesto de Liga Endesa y la Academia 675.

Unicaja y Academia 675

En Málaga, durante el encuentro entre el Unicaja Baloncesto y el MoraBanc Andorra, habrá un claro protagonista, Rafael Pérez Ayago, un apasionado de los deportes de diez años será el niño que entregue el balón al comienzo del partido. Rafael, quien tiene hemiplegía y cursa quinto de primaria en el colegio La Colina de Puerto de la Torre, practica, junto a su hermano Lucas, desde pickelball a tenis de mesa, siendo su favorito el baloncesto. El pasado septiembre se incorporó a la Academia 675.

La Academia 675 es la entidad deportiva y social con la que Liga Endesa colabora en Málaga. Se trata de un proyecto inclusivo fundado hace 7 años donde desarrollan una metodología de entrenamiento adaptada para personas con discapacidad intelectual a la que llaman Superbasket.

Junto a Endesa han creado una plataforma llamada Superbasket Lovers en la que se pone a disposición tanto la metodología como un decálogo, creando de este modo una comunidad en la que, tanto las academias y clubes ya existentes como los interesados en nueva creación, encuentran colaboración y comunicación permanente. La última gran aventura de Academia 675 es la construcción de un centro deportivo inclusivo para Superbasket en Málaga, en fase de ejecución y en el que Endesa participa activamente.

Compromiso social

Con 'Baloncesto para todos', han valorado que Endesa vuelve a mostrar la "solidez y continuidad de su compromiso social a través del patrocinio deportivo". De hecho, esta iniciativa cuenta con dos antecedentes: en el Playoff de la Liga Endesa 2024-2025, un niño con autismo de la Fundación Real Madrid entregó el balón del partido. El pabellón se adecuó a las condiciones sonoras y lumínicas que requería la protagonista. Y en la temporada 2019-2020, un niño con Aspergen acudió a un partido del Perfumerías Avenida equipado con auriculares y pudo entregar el balón a las jugadoras.

Noticias relacionadas

"Estas acciones demuestran que el deporte y el baloncesto son una herramienta de inclusión y transformación que sólo es verdaderamente completa cuando nadie queda fuera. De esta forma, Baloncesto para todos convertirá esta jornada de la Liga Endesa en un símbolo de igualdad, empatía y reconocimiento de la diversidad dentro y fuera de la pista", han señalado.