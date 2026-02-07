Iniciativa de Endesa
“Baloncesto para todos” en el Martín Carpena
Rafael Pérez, de 10 años, fue el niño que entregó el balón a los árbitros antes de arrancar este sábado el Unicaja-MoraBanc Andorra, una iniciativa de Endesa para potenciar su compromiso social a través del patrocinio deportivo
La Liga Endesa celebró este sábado en Málaga la acción “Baloncesto para todos”, una iniciativa de baloncesto inclusivo en el marco de la Jornada 19. Bajo el paraguas de Basket Lover y con el lema “Por la pasión sin límites ni barreras”, la iniciativa acercó la experiencia del baloncesto profesional a personas y familias que, por distintas razones, no pueden o tienen dificultades para acudir habitualmente a un pabellón.
Niño balón
Antes de arrancar el encuentro entre el Unicaja Baloncesto y el MoraBanc Andorra, el protagonista fue Rafael Pérez Ayago, un apasionado de los deportes de 10 años, que fue quien entregó el balón a los árbitros.
Rafael, que tiene hemiplegía y cursa 5º de primaria en el colegio La Colina de Puerto de la Torre, practica, junto a su hermano Lucas, desde pickelball a tenis de mesa, siendo su favorito el baloncesto. El pasado septiembre se incorporó a la Academia 675.
Patrocinio deportivo
Con “Baloncesto para todos”, Endesa vuelve a mostrar la solidez y continuidad de su compromiso social a través del patrocinio deportivo.
