Ibon Navarro: "Nos ha costado mucho, hay que felicitar al equipo"

El Unicaja volvió a demostrar carácter y capacidad de reacción para firmar su quinta victoria consecutiva en Liga Endesa, la número 13 del curso, tras imponerse al MoraBanc Andorra (91-79) en un partido que se decidió en un último cuarto brillante. Los malagueños anotaron 31 puntos en los diez minutos finales, desatando al Martín Carpena y dejando sin respuesta a un rival que había exigido al máximo durante más de tres cuartos.

En la comparecencia posterior al encuentro, Ibon Navarro destacó el mérito del triunfo en un contexto complicado, marcado por los problemas físicos de varios jugadores. “Nos ha costado mucho entrar en ritmo de partido. Teníamos demasiados jugadores con molestias”, explicó el técnico, citando las dificultades de Tyson Pérez, Audige, Balcerowski, James Webb III —enfermo— y otros jugadores que no estaban al cien por cien. Esa situación, unida al desacierto inicial, penalizó al equipo, especialmente en el balance defensivo. “Estábamos empeñados en coger lanzamientos que parecían fáciles en lugar de trabajar y hacer trabajar al Andorra”, analizó.

Punto de inflexión

El punto de inflexión llegó tras el descanso. Navarro explicó que, al final del tercer cuarto, el equipo ajustó la defensa del bloqueo directo, una de las principales armas del conjunto andorrano. “Hemos jugado con los jugadores que estaban sanos y con energía”, señaló, poniendo en valor el esfuerzo de Balcerowski, pese a sus problemas en el tobillo, y el trabajo de Augustine Rubit, clave para limitar a Pustovyi. El Unicaja encontró así un núcleo fiable de jugadores para llegar con opciones al último cuarto y rematar el partido.

Justin Cobbs, protagonista

Uno de los grandes protagonistas fue Justin Cobbs, que se estrenó con 17 puntos y una actuación muy sólida. Navarro no escatimó elogios hacia el base estadounidense. “No se ha equivocado en ningún sistema, mientras que otros compañeros que llevan desde agosto sí lo han hecho”, bromeó el entrenador, destacando su experiencia, su lectura del juego y su capacidad para devolver al equipo una amenaza desde media distancia. “Ha sabido conectar a los jugadores y, además, ha estado acertado”, resumió.

Duarte

También fue decisiva la aportación de Chris Duarte, que encendió al Carpena con cuatro triples en el último cuarto, así como el empuje final de Kendrick Perry y Rubit, fundamentales para cerrar el encuentro.

Navarro explicó que una de las claves del atasco ofensivo inicial estuvo en la dureza defensiva del Andorra. “Nos mandaban muy lejos y, en lugar de ir dentro y tocar pintura, nos dedicamos a tirar lanzamientos que no eran los que queríamos”, indicó. Esa circunstancia se reflejó tanto en el bajo número de asistencias como en el pobre porcentaje desde el triple antes del descanso. El técnico agradeció además el apoyo del público: “No estaba la cosa para venir hoy y han sido muy importantes en los últimos minutos”.

Elogios para Sulejmanovic

En el apartado individual, el entrenador valoró muy positivamente el trabajo de Emir Sulejmanovic, al que definió como un ‘cuatro’ completo, con amenaza exterior, capacidad reboteadora y mucha energía. “Hay días que juega de ‘4’ y otros de ‘5’, según lo que necesita el equipo. Estoy muy contento con él”, afirmó.

Sobre Augustine Rubit, Navarro reconoció que la ausencia de David Kravish se sigue notando, especialmente fuera de la pista, pero subrayó la rápida adaptación del veterano interior. “No es fácil venir aquí y adaptarse tan rápido. Físicamente es un monstruo en la zona y hoy ha levantado los tiros que le pedimos”, explicó, pidiendo paciencia en su progresión.

Fortaleza mental

Por último, el técnico también destacó la mejora en la fortaleza mental del equipo, capaz de competir en partidos de mucho contacto sin perder la calma. “Estamos jugando contra equipos que nos pegan y estamos siendo capaces de sacarlos adelante sin frustrarnos”, apuntó, ya con la mirada puesta en el exigente compromiso de la próxima jornada.

Noticias relacionadas

En lo físico, Navarro fue prudente y no espera grandes recuperaciones inmediatas, aunque confía en que los próximos días sirvan para aliviar molestias y preparar mejor el siguiente reto. “Los jugadores que están sanos son los que han sacado el partido”, concluyó, satisfecho por una victoria tan trabajada como significativa.