El Unicaja gana 91-79 al Andorra y mantiene su paso firme en la ACB

Que nadie se lleve a engaño con el 91-79 final. El Unicaja sufrió de lo lindo para ganar este sábado al MoraBanc Andorra en un partido de pico, de pala, de agachar el culo en defensa y de sudar la gota gorda del minuto 1 al 40. Esta temporada es lo que hay. El que quiera espectáculo, que se vaya al Echegaray, al Soho o al Cervantes. En el Carpena lo que hay es un grupo de 15 jugadores que muere por su camiseta y que ofrece partirse la cara contra quien sea. Ni más ni menos.

Tras Valencia Basket, Covirán Granada, UCAM Murcia y Baxi Manresa, llegó este sábado la quinta victoria seguida, ante un MoraBanc Andorra que hizo un partidazo y que vendió muy cara su derrota. Honores para el equipo de Zan Tabak, muy mejorado respecto al que dejó hace un par de semanas Joan Plaza.

Las dudas de algunos, hace mes y medio, que incluso cuestionaban si el Unicaja sería capaz de aguantar el ritmo del Gran Canaria y clasificarse para la Copa del Rey de Valencia, han dejado paso ahora a un presente en el que los cajistas se han asentado en la zona de play off, incluso más cerca de la segunda plaza de la clasificación, que de la novena. No pasa nada, el que se quiera subir al carro, las puertas siguen abiertas.

Cobbs, estrella invitada

Justin Cobbs debutó en la ACB, tras su estreno en la BCL del martes pasado. Y su participación resultó decisiva para el triunfo final. Lleva menos de una semana en Málaga, pero parece que ha estado aquí media vida. Se jugó incluso tiros de última posesión en un partido en el que acabó con 17 puntos. Magníficas sensaciones del recién llegado.

Partido duro

Fueron 40 minutos de máxima exigencia. Empezó eléctrico el partido. Los dos equipos anotaron con facilidad en el aro del rival. En menos de minuto y medio, 7-6 para los verdes. Duró poco el frenesí anotador de los locales. Se le apagaron las ideas al ataque cajista y el rival lo aprovechó para endosar un parcial de 0-10 que obligó a Ibon Navarro a parar el partido, con 7-16, a 3.40 todavía para el final del primer acto.

Espabiló el equipo tras los dos minutos de "ibonina" en el tiempo muerto. El Unicaja volvió a circular el balón con criterio y en un pis-pas recortó para el 16-18. Una canasta de Cobbs colocó a los verdes por delante, 21-20, diferencia que se mantuvo hasta alcanzar los primeros 10 minutos del partido: 23-22.

Siguió el intercambio de canastas en el arranque del segundo cuarto, que hizo que no hubiera un dominador claro del marcador. Se embarró un poco el partido, con demasiadas faltas personales y demasiados parones en el juego. El MoraBanc se sintió más cómodo en ese tramo del partido. Un triple de Evans elevó la ventaja al +9 para los del Principado, 29-38. Tiempo muerto otra vez del entrenador del Unicaja para buscar un revulsivo.

Se repitió el guion. La bronca de Ibon despertó a sus jugadores, que subieron su intensidad en defensa y cambiaron la dinámica del choque: 36-38. El MoraBanc Andorra aguantó el tirón y logró irse al descanso por delante: 39-42.

Segundo tiempo

Pustovyi hizo daño en el regreso al partido. El Andorra acertó en sus tiros y los del Principado se fueron otra vez 10 arriba, 43-53. El Unicaja era incapaz de unir 5 minutos seguidos buenos atrás y delante. El reloj empezó a ser ya una amenaza, mediado el tercer cuarto, con el -10. Con el partido cuesta arriba, apareció ese actor secundario e inesperado. Cobbs anotó 10 puntos para mantener al Unicaja en el partido a falta de los 10 últimos minutos: 60-63.

Un tiro libre de Rubit, tras la cuarta falta de Pustovyi, puso las tablas en el marcador, 65-65, con 7 y medio para el final. Djedovic colocó a los verdes por delante, 67-65, dentro de los últimos 7 minutos de partido. El Unicaja jugó más suelto con el marcador de cara. Los verdes estiraron su diferencia al 72-65. El Carpena enloqueció con su equipo.

El MoraBanc no se rindió. Ayudado por su acierto en los tiros libres, se mantuvo en el partido. La quinta falta personal de Pustovyi, a 3.15 del final, con 80-72, fue la sentencia definitiva para un partido que se cerró con un marcador que no refleja, desde luego, lo que fue el partido.

Noticias relacionadas

La BCL pide protagonismo

Sin mucho margen para celebrar lo de este sábado, el Unicaja pone ya el foco en el importantísimo partido que tiene por delante el próximo miércoles en la pista del Würzburg alemán. En juego estará un triunfo vital para soñar con acabar primeros del Grupo K del Round of 16. ¡Ojo! a este partido, que puede marcar un antes y un después para los cajistas este curso en la competición internacional de la FIBA, que han dominado con puño de hierro durante las dos últimas temporadas, pero que ahora está cuesta arriba.