Unicaja-Morabanc Andorra: cuentas pendientes en el Carpena

El Unicaja y el MoraBanc Andorra se citan este sábado a las 19 horas en el Palacio Martín Carpena para medir fuerzas en una jornada 19 de la Liga Endesa en la que Ibon Navarro y sus jugadores quieren cerrar definitivamente la herida abierta hace tres meses en el que fue el peor partido de la temporada de los verde y morados. Aquel 98-74 del 8 de noviembre en pista andorrana dolió muchísimo y generó muchas dudas, pero ese debate ya es historia. Ahora, hay 40 minutos por delante este fin de semana para dejar muy claro al mundo del baloncesto quién es quién en esta Liga Endesa.

Buena racha

Tras cuatro victorias seguidas (Valencia Basket, Covirán Granada, UCAM Murcia y Baxi Manresa), los verdes quieren seguir creciendo en la clasificación de la ACB, ahora que empieza la carrera definitiva hacia el play off por el título. Los partidos del Carpena son claves para buscar la mejor posición posible en la tabla y este sábado no se puede fallar ante uno de los equipos de la parte baja.

Ibon Navarro confirmó que Killian Tillie sigue siendo baja, igual que Alberto Díaz y David Kravish, además de que Olek Balcerowski, con molestias después del partido intersemanal contra el Chalon, será duda para jugar contra el nuevo MoraBanc Andorra del excajista Zan Tabak. El técnico croata está recién llegado al Principado (debutó con victoria el fin de semana pasado) para suplir a Joan Plaza, destituido por los malos resultados de los andorranos las últimas semanas.

Sin Castañeda

El cedido por el Unicaja, Xavi Castañeda, se pierde el partido de este fin de semana por contrato y por lesión. También es duda para los visitantes Kyle Kuric, un jugador muy importante para ellos en el perímetro.

En la actualidad, el MoraBanc marca la permanencia, con 5 triunfos y 13 derrotas, 2 victorias más que el penúltimo (Recoletas Salud San Pablo Burgos) y cuatro más que el colista, el Coviran Granada.

A nivel estadístico, el MoraBanc es el segundo equipo de la competición que más tiros libres anota (20,89), con el cuarto mejor porcentaje de acierto (78,83%). Además, posee el quinto mejor porcentaje de acierto en triples (36,89%), siendo el noveno que más triples anota (10); y el sexto que más faltas recibe (23,1 por choque).

Plantilla

En cuanto a su plantilla, hay un nombre que destaca por encima del resto: Shannon Evans. El combo estadounidense con pasaporte guineano es uno de los grandes anotadores de la Liga Endesa en los últimos años y, un curso más, vuelve a demostrarlo: 13,8 puntos, 5,8 asistencias, 2,3 rebotes y 1,2 recuperaciones firma un jugador referente en los esquemas del MoraBanc Andorra. Le acompañan en el perímetro el tirador y duda para este sábado, Kyle Kuric (13,2 puntos, con un 51,3% en triples anotando 2,4 por partido), el todoterreno Stan Okoye (9,2 puntos, 3,8 rebotes), Aaron Best (7,6 puntos, 2,2 rebotes), Kostas Kostadinov (4,4 puntos) y Chumi Ortega (2,3 puntos).

En la dirección, una cara conocida en el Martín Carpena como la de Rafa Luz, el excanterano del Unicaja les aporta pausa (5,1 puntos, 3,1 asistencias)..

En la pintura, los 219 centímetros de Artem Pustovyi (10,5 puntos, 3,7 rebotes), unidos a Morris Udeze (6,4 puntos, 3,3 rebotes), Justin Mckoy (6,7 puntos, 3,3 rebotes), Yves Pons (7,2 puntos, 3,1 rebotes) y el excajista Rubén Guerrero (2,6 puntos, 2,6 rebotes), completan la batería interior.

Reencuentros

El partido vivirá una serie de reencuentros entre los integrantes de ambas plantillas. En el bando del MoraBanc Andorra Rafa Luz (2009-2011), Rubén Guerrero (2019-2022), Zan Tabak (2004-05) y Paco Vázquez (2000-2002) se volverán a ver las caras con el que un día fue su equipo.

Por el lado malagueño también habrá reencuentros. Ibon Navarro estuvo al frente del cuadro pirenaico desde 2018 hasta enero de 2022, siendo el paso previo a su llegada a Málaga. Otro es Tyson Pérez, que perteneció a la disciplina del equipo andorrano desde 2019 al 2023, estando en el curso 2022-23 cedido primero al BAXI Manresa y posteriormente al Real Betis Baloncesto. Una vez firmó por el Unicaja, estuvo cedido una temporada más, la 2023-24, en el MoraBanc Andorra, tras la cual aterrizó en la Costa del Sol.

Desde las 19 horas, el Unicaja y el Carpena tienen una cita y un reto: ganar el quinto partido de Liga consecutivo.