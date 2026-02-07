Zan Tabak, antes de visitar al Unicaja en el Martín Carpena: “no vamos de turistas, vamos a competir”

El MoraBanc Andorra visita este sábado el Martín Carpena para medirse al Unicaja y lo hace sin ningún complejo, a juzgar por las palabras de su nuevo técnico, Zan Tabak, que sustituyó hace dos semanas en el banquillo a Joan Plaza, destituido por sus malos resultados.

Será el segundo partido de Tabak al frente del conjunto andorrano, después de estrenarse con victoria ante el Dreamland Gran Canaria. Tabak dejó claro que su equipo viaja a Málaga con ambición y sin complejos. “No vamos a un viaje de turistas. Vamos a Málaga a ganar, como a todos los rivales”, afirmó, subrayando el respeto que le merece el Unicaja, especialmente en su pista. “Es un equipo que juega muy bien en casa, que mueve muy bien el balón y que está practicando un baloncesto muy bueno. No será fácil, pero lo intentaremos”, añadió.

Recuerdo de la primera vuelta

El entrenador del MoraBanc recordó que, a la hora de preparar los partidos, da especial importancia a lo ocurrido en la primera vuelta, cuando el Andorra se impuso con claridad al conjunto malagueño. Aun así, advirtió de que el contexto ha cambiado. “Es verdad que en la primera vuelta Málaga jugó un poco diferente”, explicó, dejando entrever que el precedente no les va a ayudar en su intento de volver a dar la sorpresa contra los verde y morados.

Tabak se estrenó el pasado fin de semana en el banquillo del MoraBanc Andorra. / ACBPhoto/Lluis Martí

Concentración y físico

Tabak considera imprescindible jugar concentrados este sábado en el Martín Carpena. “Hay una línea muy fina entre confianza y relajación, y eso preocupa mucho a los entrenadores”, señaló. El croata espera un partido marcado por el contacto y la intensidad. “Nos tocará estar preparados para una batalla física y muy concentrados en la ejecución defensiva. Espero que no nos saquen fuera de la cancha a nivel físico”, apuntó.

Pese a haber roto el pasado fin de semana una mala racha, el técnico quiso evitar cualquier sensación de tranquilidad en su vestuario. “Un día estás muy contento y al siguiente algunos están al 50%”, reconoció, insistiendo en que la clave pasa por la constancia, la motivación y el trabajo colectivo. “Ganamos como equipo y perdemos como equipo”, remarcó.

Kuric, duda

Por último, Tabak se refirió en la rueda de prensa previa al partido de Málaga a la situación de Kyle Kuric, cuya presencia en Málaga está en duda. “La decisión final está en manos del cuerpo médico".

Noticias relacionadas

El Unicaja, después de cuatro victorias seguidas en la Liga Endesa, buscará la quinta este sábado a las 19 horas en el Palacio Martín Carpena.