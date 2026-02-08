Justin Cobbs, fichaje de impacto inmediato en el Unicaja

A Justin Cobbs le han sobrado dos partidos, uno en la Basketball Champions League y otro en Liga Endesa, además de varios entrenamientos, para demostrar que puede ser un fichaje de impacto inmediato en el Unicaja. Es uno de las grandes responsables de la victoria del equipo cajista ante el MoraBanc Andorra después de reflotar al grupo en varios momentos complicados.

Precisamente, el pasado domingo se hizo oficial su incorporación en Los Guindos para suplir la baja de Alberto Díaz en estas próximas semanas, ya descartado por Ibon Navarro para jugar la Copa del Rey. Desde entonces, tuvo un primer encuentro de instalación ante el Elan Chalon y este sábado, para conseguir la quinta victoria consecutiva en Liga Endesa, demostró todo lo que puede aportar.

Debut anotador

La carta de presentación con la que terminó en su debut en el baloncesto español, a veces un dolor de cabeza para algunos jugadores, fue de 17 puntos (2/2 en tiros libres, 3/7 en tiros de 2 y 3/5 en triples), una asistencia, una recuperación, +12 en pista y 12 créditos de valoración en 18:03 minutos. En todo lo que no es la anotación, las sensaciones fueron mucho mejores.

Balcerowski abraza a Cobbs. / ACBPhoto/M.Pozo

"No se ha vuelto a equivocar en ningún sistema, mientras que otros compañeros que llevan desde agosto sí lo han hecho. Tiene mucha experiencia, ha sabido leer el partido y ha estado acertado en cosas que hace muy bien. Él nos devuelve la amenaza desde los cinco o seis metros que habíamos perdido con las salidas esta temporada. Ha interpretado muy bien el juego y ha sabido conectar a los jugadores, a Rubit y a Sule", alababa Ibon Navarro en rueda de prensa.

Líder por momentos

El base estadounidense de pasaporte montenegrino fue protagonista en los momentos más complicados del equipo. Arrancó el partido, en esa primera rotación para dar descanso a su amigo Kendrick Perry, con siete puntos inmediatos, un triple y dos canastas de muchísimo impacto para mantener al Unicaja en el marcador. Además, una pulcritud en la ejecución de los sistemas absoluta y sin tomar riesgos necesarios.

Entró después en el tercer cuarto con 43-53 en el marcador y se marchó con 60-63. Entonces, el equipo estaba completamente atascado desde la línea exterior. Él mismo se falló un triple, pero entendió de inmediato por dónde debía pasar el encuentro: por la línea del tiro libre. A partir de ahí, empezó a construir con acciones de muchísima inteligencia, siendo la referencia anotadora por momentos.

Se marchó con una sola asistencia -dos más en la BCL-. Son pocas para un director de juego, pero el rendimiento a la hora de dirigir a sus compañeros, elogiado posteriormente por Ibon Navarro, fue digno de reconocer con solo una semana de entrenamientos. Sube las líneas generales, intenta correr cuando puede y no es un base que necesite retener en balón de más para generar para él mismo o para sus compañeros.

Dos partidos antes de la Copa

A partir del lunes sumará dos sesiones de trabajo más antes de viajar a Alemania para visitar el miércoles al Wurzburg Baskets y otras tantas antes de recibir el domingo al Real Madrid. Será la primera prueba para calibrar qué se puede esperar en la Copa del Rey de Valencia, precisamente ante los de Sergio Scariolo. Lo que parece seguro es que ha llegado a Málaga para ser un fichaje de impacto inmediato.