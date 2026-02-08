El Unicaja se mete en la lucha por la segunda plaza de la Liga Endesa

La Liga Endesa puso fin este fin de semana a la jornada 19 de la temporada regular, al menos en gran parte, después de haber movido el calendario de varios equipos con la recuperación de ese Gran Canaria-Baskonia por la Copa. Días de grandes noticias para el Unicaja, que se mantiene con ese 13-6 en la quinta posición y se mete en la lucha directa por la segunda plaza.

Definida la Copa del Rey

La noticia del fin de semana no llega en clave ACB, sino en la Copa del Rey. Valencia 2026 ya conoce sus cuatro enfrentamientos después de recuperar el eterno Gran Canaria-Baskonia. La victoria de los vitorianos (75-97) les clasifica como cuartos clasificados y se enfrentarán a La Laguna Tenerife, mientras que el UCAM Murcia, finalmente quinto, se cruzará contra el Barça, al que ganó hace unos días. En el otro lado del cuadro, Valencia-Joventut y Real Madrid-Unicaja.

Más líder el Madrid

El Real Madrid, rival en el Roig Arena de los cajistas, empieza a abrir hueco en lo más alto de la Liga Endesa. El balance de los de Sergio Scariolo ya es de 17-2 después de ganar este domingo al Covirán Granada. No solo será el que ponga a prueba a los de Ibon Navarro en Valencia, sino que el destino ha querido que también se enfrenten el día 15 en el Martín Carpena en la antesala copera.

Segunda plaza y play off

A partir de ahí, se ha abierto una emocionantísima lucha por la segunda plaza. La mantiene el Valencia Basket con un 14-5 tras perder contra el Joventut por 90-87. Le siguen en la clasificación con un triple empate a 13-6 Barça, UCAM Murcia y Unicaja. Los blaugranas vencieron por 97-92 al Bàsquet Girona, mientras que los universitarios doblegaron al Río Breogán (95-106). El Baskonia se queda en un escalón inferior (12-6) y un partido por recuperar.

Con 11-8 se encuentran desde la séptima plaza La Laguna Tenerife, Joventut y el Surne Bilbao del cajista Melwin Pantzar. Los aurinegros cayeron en la pista del San Pablo Burgos (96-88) y los 'hombres de negro' asaltaron la pista del Casademont Zaragoza (82-84).

Descenso

La zona baja volvió a apretarse este fin de semana. La victoria del Recoletas San Pablo Burgos le coloca con un balance de 4-15, solo un triunfo por debajo del MoraBanc Andorra (5-14) Solo con una más que lo del Principado se encuentran Gran Canaria y Zaragoza. El Covirán Granada se sigue descolgando en el farolillo rojo con ese 1-18.

El Madrid será el próximo rival del Unicaja en Liga Endesa. / ACBPhoto

Jornada 20, previa de Copa

El próximo fin de semana será el último de la Liga Endesa antes de la Copa del Rey. Unicaja y Real Madrid cierran la jornada 20. Antes, Casademont Zaragoza-Asisa Joventut, Covirán Granada-Dreamland Gran Canaria, La Laguna Tenerife-Río Breogán, UCAM Murcia-Recoletas Salud San Pablo Burgos, Hiopos Lleida-Bàsquet Girona, MoraBanc Andorra-Valencia Basket, Barça-BAXI Manresa y Surne Bilbao-Baskonia.